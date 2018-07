J. Schw., Washington, im Dezember

Wenn sich die Regierung einer Großmacht in ihren auswärtigen Beziehungen Schadenfreude leisten könnte, dann hätte die Administration Lyndon Johnsons sie am Montag über das Wahldebakel de Gaulles gezeigt. Sie tat jedoch nichts dergleichen; im Gegenteil ist allen Verantwortlichen dieses Mal besonders nachdrücklich eingeschärft worden, sich jeglichen Kommentars zu enthalten. Dennoch sieht sich Washington als der eigentliche, stille Sieger über de Gaulle in der ersten Wahlrunde an.

Die Taktik, ihn so weit wie möglich zu ignorieren, ihn sich totlaufen zu lassen und seine Quengeleien einfach standhaft und schweigend zu überleben, hat sich voll ausgezahlt. Unter Präsident Kennedy war es große Mode gewesen, sich über jeden Querschuß aus Paris laut zu entrüsten, wodurch das Scheinprestige des französischen Staatschefs nur künstlich vergrößert wurde. Die Parole Johnsons dagegen hieß, auch den Vorwurf mangelnder amerikanischer Führerschaft im westlichen Bündnis einzustecken, wenn es nur gelänge, de Gaulle auf sich selbst zu reduzieren. Das ist unwiderruflich eingetreten.

Ob Charles de Gaulle nun seine Politik modifiziert, ob er ein umgänglicher Bündnispartner wird und sich mit dem Gemeinsamen Markt wieder aussöhnt oder nicht – das ist der amerikanischen Regierung ziemlich gleichgültig. Die Meinung herrscht vor, er sei zu alt und zu starrsinnig, als daß er seine Grundsätze opfern werde. Aber die Schwierigkeiten, die er nach einer Wiederwahl noch, immer machen kann, büßen an Bedeutung ein: Sie sind nicht mehr durch Frankreich legitimiert. Die Franzosen selber haben die von de Gaulle verkündete Identität der französischen Nation mit seiner Person als Bluff enthüllt. Die Schwierigkeiten lassen sich daher überstehen.

Heute sorgt sich Amerika vielmehr, ob der Gaullismus übergangslos zusammenbrechen, die vom General hergestellte innere Stabilität zerfallen und zwischen Volksfront und Armee ein französisches Chaos heraufziehen kann. Insgeheim wünscht sich Washington, daß ein geschwächter de Gaulle noch für eine Weile an der Spitze des französischen Staates bleibe – als Wegbereiter für ein nichtgaullistisches neues Frankreich, das sich am Sonntag schon am transatlantischen Horizont abgezeichnet hat.