Volker Larsen: ABC der Staatsbürgerkunde. Unsere Rechte, unsere Pflichten in Staat, Beruf und Familie. Goldmanns Gelbe Taschenbücher, Band 1567; 181 Seiten, 2,40 DM.

Dieses Taschenbuch will sich an den politisch interessierten Laien wenden, dem es Informationen über den bundesrepublikanischen Staat un über die rechtlich bedeutsamen Positionen des einzelnen in ihm vermitteln will. Es handelt sich nicht um eine zusammenhängend dargestellte Staatsbürgerkunde, sondern um eine Art Kurzlexikon zum Grundgesetz. Ein leicht verständlich abgefaßter Kommentar mit einem ausführlichen Stichwortverzeichnis hätte allerdings mehr leisten körnen, weil die Zusammenhänge, auf die es für das Verständnis ja in erster Linie ankommt, weit deutlicher geworden wären. Ein Nachschlagebuch für den Laien hat außerdem nur wenig Sinn, wenn viele Begriffe, unter denen er suchen müßte, kaum bekannt sein werden. Wem fallen zum Beispiel Stichworte ein wie Abolition, Direktoriale Demokratie, Doppelstaater, Gemeinsames Indigenat, Indemnität oder Unitarismus?

Die auf wenige formalistische Aussagen eingeengten Texte sind zudem in der Sprache juristischer Kurzlehrbücher abgefaßt und deshalb schwer verständlich. Politische und gesellschaftliche Aspekte werden überhaupt nicht berücksichtigt. Parteien gibt es beispielsweise nur abstrakt als verfassungsrechtlich relevante Institutionen, nicht konkret als Christliche Demokraten, Sozialdemokraten oder Freie Demokraten. Keine der theoretisch meist richtigen Erläuterungen wird mit der Verfassungswirklichkeit konfrontiert.

Dennoch: dem bereits informierten Aktivbürger mag dieses Büchlein als Nachschlagewerk nützlich sein. M. K.