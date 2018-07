Wenn der Schein der Lichterkerzen nicht trügt, wird am Heiligen Abend des Jahres 1965 jeder zweite deutsche Mann auf dem Bauch liegen – und das ohne Rücksicht auf Familienstatus und Sozialgefüge. Alles, aber wirklich alles spricht dafür, daß in dieser Nacht Millionen in deutschen Stuben an einem Strang ziehen, dem Eisenbahnstrang. Neben dem christlichen Halleluja wird die Aufforderung stehen, „vom Bahnsteig zurückzutreten“.

Die Deutschen, von denen Hermann Göring verlangte, ein Volk von Fliegern zu werden, wie Kaiser Wilhelm es wünschte, daß sie sich der Seefahrt zuwenden mögen – sie sind weder in die Luft noch ins Wasser gegangen. Die Deutschen sind ein Volk der Eisenbahner geworden, jedenfalls in der Heiligen Nacht.

Sie haben die generationenalte Knabenfrage nach dem Lieblingsberuf auf ihre Art realisiert: Nicht Förster, sondern Lokomotivführer spielen die Wirtschaftswunderkinder männlichen Geschlechtes zwischen Niebüll und Lindau.

*

Die Deutsche Bundesbahn wäre über Nacht ihr Defizit los, wenn der deutsche Mann seine Leidenschaft für Lokomotive und Gleis nicht im Kleinformat, sondern im Eins-zu-eins-Maßstab hegen würde. Weihnachten kann bei Herrn Oeftering stets nur die zauberhafte Vision hervorrufen, es sei alles in bester Ordnung, denn: In diesen Stunden vergißt ein ganzes Volk seine Autos und Flugzeuge und bekennt sich zur Schiene. In dieser Zeit sind die meisten von uns Fahrgäste, Weichensteller, Heizer, Schrankenwärter – oder für den Fahrplan verantwortlich.

Zur Sache: Noch nie in der Geschichte der deutschen Spielwarenindustrie war der Eisenbahn-Boom so stark wie heute. Nie zuvor überstieg die Nachfrage nach Modell-Lokomotiven, Miniaturwaggons und entsprechenden Gleisanlagen die des Weihnachtsfestes dieses Jahres. Der Andrang der Interessenten ist seit Jahren so stark, daß sich zunehmend in allen deutschen Städten Spezialgeschäfte aufgetan haben, des Deutschen Eisenbahnfimmel zu befriedigen.

Der deutsche Mann spielt sozusagen eingleisig. Es ist an der Zeit, ein Bekenntnis abzulegen: Der Autor, dieses Artikels besitzt eine elektrische Modelleisenbahn, ein mit Sehnsucht gewünschtes Geschenk seiner Ehefrau, das bis vor wenigen Tagen Freude, nichts als Freude bereitet hat. Er wußte nichts über Spurweiten, Systeme, Anlagen und Spannungen. Er hat seine Eisenbahn aufgebaut, wie es ihm nützlich erschien – und sie fahren lassen, wann immer es die Zeit und der Spaß erlaubten. Im Grunde genommen hatte er ein Nachholbedürfnis befriedigt: als Erwachsener das zu besitzen, was ihm als Junge versagt geblieben war.