Inhalt Seite 1 — Alle Welten Indonesiens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eka von Merveldt

Nachts darf zur Zeit kein Passagierflugzeug in Djakarta landen. In der indonesischen Hauptstadt herrscht noch der Ausnahmezustand. Die wenigen mit Maschinenpistolen bewaffneten Soldaten, die vor dem Flugplatzgebäude Wache stehen, wirken ja noch ziemlich harmlos. Erst die Curfew, das Ausgangsverbot von zehn Uhr abends bis vier Uhr morgens, das auch den eben angekommenen Fremdling aus Europa in seinem Hotel festhält, zeigt, daß die Situation ernster ist. Dazu die verstärkten Wachen, die das elegante Hotel „Indonesia“ schützen, und schließlich die Enttäuschung, die eine Gruppe von Deutschen auf einer kunsthistorischen Reise um die Welt erlebte: Kurz vor dem Ziel ihrer Wünsche konnten die Deutschen nicht Weiterreisen. Sie wollten die buddhistischen Tempel von Borobodur besuchen. Doch Borobodur bei Djakarta liegt in der Nähe des 3000 Meter hohen Berges Merapi in Zentraljava. Dieser Berg aber ist die Zufluchtsstätte von Kommunisten, die von der Armee gejagt werden.

Das „Indonesia“ mit seinen 14 Stockwerken und 500 Zimmern ist mehr als ein Hotel von Djakarta. Es ist das größte und prunkvollste Hotel in ganz Südostasien, ein Handelsplatz und ein Ort des Nachrichtenumschlags; eine künstliche Welt aus edelstem Material, luftgekühlt, amerikanisch gemanagt, ein „Intercontinental“, wie in Frankfurt, nur viel größer und sehr viel prächtiger; ein Hotel, entworfen und gezeichnet von Präsident Achmed Sukarno, unter dessen persönlicher Kontrolle es heute noch steht: „...der Zeit voraus in Service und Komfort, dabei ein Schaukasten der Reichtümer indonesischer Tradition, und Kultur, umschließt es alle Welten Indonesiens, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft.“ Es gehört zu den Prachtbauten, die sich, mit vielen Lücken dazwischen, entlang einer Art Stalin-Allee bis zum Merdeka-Platz, dem Freiheitsplatz, auftürmen. Dort ragt über hundert Meter hoch das Freiheitsdenkmal wie ein Minarett ohne Moschee, mit einer Fackel als Spitze, auf der 35 Kilo Gold leuchten. Noch ist der Platz nichts als ein wüstes Aufmarschfeld, aber es soll eine Art Place de la Concorde werden. Nach dem Willen des Präsidenten soll hier über den geduckten Häuschen der Kampongs, aus denen sich die Dreimillionenstadt zusammensetzt, das imponierende Zentrum der indonesischen Metropole herausragen. Denn das neue Inselreich mit 105 Millionen Einwohnern das fünftgrößte Land der Erde, ist nach der Vorstellung seines Schöpfers und Führers der permanenten Revolution auf dem Wege, Weltgeltung zu erringen.

Seine Maßstäbe sind tollkühn, imponierend wie das Hotel „Indonesia“ – aber irreal. Die Besucher aus Europa, die über 15 000 Kilometer Luftlinie mit Jets hier hineingeschleudert wurden, beobachten verdutzt, wie unter und über den Tischen, von Hand zu Hand, von Tasche zu Tasche, Geldpakete hin- und herwechseln, und alsbald sind sie selbst hineingezogen in dieses Gebaren. Es gibt viele verschiedene offizielle Kurse, für Diplomaten, für Exporteure; für Touristen einen Vorzugskurs von 8000 Rupies für einen Dollar. Aber der Schwarzmarktkurs im Hotel beträgt 10 000 Rupies, am Neuen Bazar sogar bis zu 25 000 Rupies.

Für die Hotelgäste singen mollige Mädchen aus Nord-Celebes beim üppigen Abendessen amerikanische Songs, während die prüden Kommunisten, als sie noch einflußreich waren, durchgesetzt haben, daß es verboten wurde, die Errungenschaften der Necolim (der Kolonialisten, Neokolonialisten und Imperialisten) einzuführen und im Lande der 3000 Inseln zu verbreiten, zum Beispiel Beatle-Schallplatten, Zeitungen, Bücher, Filme und westliche Tänze. Die Necolim, in erster Linie Nutznießer des Hotels „Indonesia“, nützen auch sonst die Vorteile, die in einem Land mit Inflation die Besitzer harter Dollar haben. Viele Indonesier sind gezwungen, auf dem schwarzen Markt wertvollen Besitz zu verkaufen. Schieber und Antiquitätensammler sind auf der Jagd. Balinesen zersägen ihre vergoldeten Tempeltüren und Hausaltäre und verkaufen sie scheibchenweise.

Ein Journalist, der ein Permit hat, nach der Curfewstunde noch in seinem Wagen unterwegs zu sein, nahm mich mit in Häuser seiner europäischen und indonesischen Freunde, die dort im halbfreiwilligen Arrest sitzen und die Möglichkeiten der Zukunft, ihrer eigenen und der des Landes, immer aufs neue beleuchten. Die europäischen Damen haben den Schmuck auf heimischen Schiffen nach Hause mitgegeben, aber die Notkoffer wieder ausgepackt. Prognosen werden kaum gewagt.

Das reiche Land mit ungehobenen und zum Teil durch Mißwirtschaft in den letzten Jahren wieder verschütteten Schätzen hat eine arme Bevölkerung, reich zwar auch an Jugend und Kindern, aber voller Bettler, die den Besucher umringen und ihm das gezückte Geld aus der Hand reißen. Dabei sind die Bedürfnisse dieses Inselvolkes in der breiten Menge noch sehr bescheiden. Die Indonesier träumen weder von Eisschränken (die wenigsten haben Elektrizität zu Hause) noch von Autos, sondern von mehr Reis, einem Fahrrad und zwei Kleidern oder Sarongs im Jahr.