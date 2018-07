Inhalt Seite 1 — Am Beispiel von Kolberg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter E. Zimmer

In einunddreißig Kopien läßt der Atlas-Filmverleih zur Zeit Veit Harlans „Kolberg“ auf das Publikum der Bundesrepublik los; allein in Hamburg lief der Film in der vergangenen Woche in zehn Kinos. „Der teuerste deutsche Farbfilm stellt sich heute – 20 Jahre später – dem kritischen Urteil des Publikums“ – so wurde um Besucher geworben. Angesprochen also wurden jene Leute, die gern „teure Farbfilme“ sehen, weil für sie Aufwand identisch ist mit Qualität; angesprochen wurden jene, die sich daran erinnern möchten, wie ihnen dieser Film vor zwanzig Jahren, kurz vor Toresschluß, noch einmal die Aussicht auf ein Wunder eröffnete – auf das Wunder, daß die feindlichen Armeen sich beeindruckt verziehen würden, wenn nur die Bevölkerung, Mann und Frau und Groß und Klein, Hitlerjunge und Volkssturm, jedes deutsche Trümmergrundstück bis zum letzten Atemzug verteidigte.

Es sei hier dahingestellt, ob es politisch ratsam ist, NS-Propagandawerke dieses Schlags überhaupt auszugraben und, in welcher Form auch immer, einem Publikum anzuempfehlen, über dessen kritische Fähigkeiten keine Illusionen bestehen dürfen. Der Film „Kolberg“, dieses abgefeimte, demagogische, bösartige, durch und durch verlogene und nichtswürdige Machwerk verdient um seiner selbst willen eine solche Aufmerksamkeit gewiß nicht, auch nicht darum, weil es nötig wäre, seine Legende zu zerstören oder ihn, zu widerlegen und zu dementieren.

Das, darf man annehmen, war allerdings auch nicht die Absicht des Verleihs; er wollte „Kolberg“ aus dem einzigen Grunde wiederaufführen, der eine Wiederaufführung heute rechtfertigen kann: um an ihm den Mechanismus nationalsozialistischer Propaganda zu demonstrieren; und er hat, wie die Neue Zürcher Zeitung schrieb, durch eine längere kommentierende Einleitung und mehrere Kreisblenden, die das farbige Schauspiel aufhalten und mit der schwarz-weißen Realität konfrontieren, daraus tatsächlich einen neuen Film gemacht, der auch einen neuen Titel trägt (obwohl der in der Reklame schon wieder verschwindet): „Der 30. Januar 1945 – Der Fall Kolberg.“

Die Frage ist hier nur: wie ist dieser neue Film beschaffen? Wie ist seine Wirkung? Seine Wirkung vor allem auf die heute etwa Siebzehn-, Achtzehnjährigen, die die nationalsozialistische Herrschaft und den nationalsozialistischen Krieg nur noch vom Hörensagen kennen und an deren politischer Bewußtseinsbildung das meiste gelegen ist, weil von ihnen unsere Zukunft abhängen wird?

Hätte ich den Film in irgendeiner Cineasten-Vorstellung gesehen, zusammen mit einem tatsächlich kritischen Publikum – möglicherweise hätte ich passabel finden können, was Atlas aus „Kolberg“ gemacht hat. Aber ich habe ihn in einer normalen Vorstellung eines beliebigen kleinen Kinos gesehen, inmitten eines Publikums, das sich indigniert nach den paar Leuten umdrehte, die an den rührseligsten Stellen ein Lachen nicht unterdrücken konnten. Und danach muß ich der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland vollauf beipflichten, die schrieb: „Bei aller Offenheit ist die Aufklärungsmethode der Autoren ungenügend, weil nicht mit Konsequenz bis ins Detail zu Ende geführt... Der Film wird bei weitem nicht ausreichend analysiert: Er hätte völlig auseinandergenommen werden müssen...“

Die Kommentatoren (Lothar Kompatzki, Erwin Leiser und der verstorbene Raimond Ruehl) begnügen sich in ihren Zugaben damit, eine einzige Gegenthese aufzustellen und dokumentarisch zu belegen: daß der, Krieg zu der Zeit, als „Kolberg“ Gestalt annahm und uraufgeführt wurde, für Deutschland verloren und der Appell, den Verteidigern von Kolberg gleich bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen, nicht nur mörderisch, sondern sinnlos war. Das war er allerdings; aber diese Argumentation geht weit an dem propagandistischen Kern des Films vorbei, der durchaus auch heute noch auf ein Echo hoffen kann. Er besagt: Ehrenvoller als die Kapitulation ist es, sich unter den Trümmern begraben zu lassen. Lieber tot als Sklave; oder, in aktuellere Sprache übersetzt: Lieber tot als rot. Wurde diese These darum nicht angetastet, weil sie nach Meinung von Kompatzki, Leiser und Ruehl zu den „wertbeständigen Tugenden“ zählt, mit denen Harlans Film, dem Rolltitel zufolge, Mißbrauch getrieben habe?