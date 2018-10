Von Theo Sommer

Die Nachkriegszeit sei zu Ende, hat Ludwig Erhard in seiner Regierungserklärung trutzig verkündet. Der Satz wollte schon vor sechs Wochen nicht recht einleuchten, wo doch der flüchtigste Blick in Richtung Zonengrenze einen jeden belehrt, daß die deutsche Teilung, das Hauptmerkmal der Nachkriegszeit, mitnichten überwunden ist. Heute klingt das Kanzlerwort noch hohler, denn inzwischen hat sich herausgestellt, daß auch im Kreise unserer westlichen Bündnispartner wenig Neigung besteht, die Nachkriegszeit für beendet zu erklären – dort nämlich, wo es um das Verhältnis der Bundesrepublik zu den atomaren Waffen geht. In dieser Hinsieht schreiben unsere Partner noch immer 1954. Sie wollen zwar Sicherheit für uns, aber auch Sicherheit vor uns.

Da hilft es nichts, darüber zu jammern, daß wir – so Hans Zehrer in der Welt am Sonntag – "mit unseren Divisionen in die Rolle einer kontrollierten und von vielen mißtrauisch betrachteten Komparserie gedrängt werden sollten". Die NATO hat der Bundesrepublik von allem Anfang beides beschert: Sicherheit, doch zugleich Kontrolle. In anderen Worten: Schutz, aber auch Diskriminierung. Das ist nichts Neues. Unsere Partner haben den Zweiten Weltkrieg weder zehn noch zwanzig Jahre danach vergessen. Es bedarf gar nicht der Querschüsse aus Moskau, um ihre Sorge wachzuhalten.

Das erklärt, weshalb die MLF zum Sterben verurteilt war, nachdem Bundeskanzler Erhard in einem Anfall von geistesabwesender Verzweiflung einmal angedeutet hatte, notfalls müsse die Bundesrepublik die multilaterale Raketenflotte mit den Amerikanern allein aufbauen. Es erklärt de Gaulles vehemente Ablehnung jeder deutschen Beteiligung an einer nuklearen Organisation. Es erklärt, weshalb Chet Holifield, der Vorsitzende des mächtigen Atomenergieausschusses im US-Kongreß, jüngst barsch sagte, man solle ihm keine Geschichten erzählen, die Deutschen seien bei der atomaren Verteidigung Europas schon sehr aktiv; ob sie denn unter dem Titel "NATO-Mitglied" jetzt etwa eine größere nationale Rolle erstrebten? Es erklärt weiter die nicht minder deutliche Aussage des holländischen Außenministers Luns, eine MLF oder ein ähnliches System werde von der niederländischen Regierung dann verworfen, wenn es sich als Deckmantel für eine nationale Nuklearbewaffnung Deutschlands erweisen sollte. Und es erklärt schließlich, weshalb die Dänen, die sich zuerst an der Arbeit des McNamara-Komitees nicht beteiligen wollten, sich dann aber eines anderen besannen, ihre Haltungsänderung damit begründeten, daß sie wissen müßten, was die Deutschen wollten.

Was die Deutschen wollen – das wissen die Deutschen im Augenblick selber nicht. Eine Woche, bevor sich der Bundeskanzler aufmachte, den amerikanischen Präsidenten zu besuchen, waren sich in Bonn weder Kabinett noch Regierungsfraktionen darüber einig, welche Verhandlungsziele Ludwig Erhard bei Johnson anvisieren sollte.

Der Außenminister und der Verteidigungsminister plädierten weiter für die "physische Lösung" – also für westdeutschen Mitbesitz an einer kollektiven strategischen Atomstreitmacht. Was darüber durchsickerte, erinnerte an den Kompromiß zwischen der alten MLF-Idee und dem britischen ANF-Vorschlag, an dem Bonn schon vor einem Jahr herumfeilte, nämlich: amerikanische und englische Polaris-U-Boote, dazu einen Teil der britischen V-Bomber (eventuell einige Geschwader des bald produktionsreifen US-Bombers F-111), und nach Möglichkeit ein starkes Element von Überwasserschiffen. Etwas Ähnliches hat vermutlich auch der Kanzler gemeint, als er in seinem Interview mit U.S. News & World Report abermals ein multilaterales nukleares Verteidigungssystem forderte.

Dafür jedoch will sich heute weder bei den Koalitionsfraktionen noch im Kabinett eine Mehrheit finden. Franz Josef Strauß jagt der fernen Schimäre einer europäischen Atomstreitmacht nach (bei der "sich die nuklearen have-nots finanziell und wissenschaftlich am Aufbau ... beteiligen und dafür ein strategisches Mitspracherecht erhalten"); kurzfristig wünscht er nur eine politische NATO-Lösung. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende von Kühlmann-Stumm hat gegen die physische Lösung und für den Ausbau des Konsultationsverfahrens plädiert. Viele CDU-Abgeordnete, die an sich nichts für noch gegen die MLF haben, werden wohl aus finanziellen Gründen der billigeren politischen Konstruktion den Vorzug geben. Und im Kabinett sind neben den fünf Ministern der CSU und den vier Ministern der FDP mindestens noch Krone und Westrick für Mitbestimmung ohne Mitbesitz.