Von Helmut Meinhold

Im Zusammenhang mit der Ankündigung der IG-Metall, bei den alsbald fälligen neuen Tarifverhandlungen 9 Prozent Lohnerhöhungen zu fordern und darüber hinaus lohnwirksame Leistungen zu verlangen, die einer weiteren Lohnkostensteigerung um 3 Prozent gleichkommen sollen, gehen die Wogen der lohnpolitischen Diskussion wieder einmal hoch. Da die Öffentlichkeit – nicht zuletzt durch die Diskussionen um das Haushaltssicherungsgesetz und die Regierungserklärung – zur Zeit vielleicht noch preisbewußter reagiert als sonst, liegt es nahe, diese Forderungen als indiskutabel oder gar unverständlich abzulehnen. Sie werden selbst dann weithin als zu hoch empfunden, wenn man berücksichtigt, daß eine solche Forderung zunächst auch taktisch zu sehen ist (genau wie ihre Ablehnung): Wenn beide Partner wissen, daß verhandelt und gehandelt wird, sind sie zunächst immer veranlaßt, mehr zu fordern, als sie wirklich heimzubringen hoffen. Auch wenn man das berücksichtigt, müsse aber, so meint man mit Recht, die „Kirche im Dorf“ bleiben, weil die Forderung sonst den Charakter der Diskussionsgrundlage verliert.

So berechtigt all solche Überlegungen sind, so bieten sie indessen noch keine ausreichende Grundlage für das, was ebenfalls allgemein gefordert wird, und zwar seit langem, nämlich eine „sachliche“ Lohnpolitik. Wenn man nämlich etwas als sachlich bezeichnen will, dann muß man, neben der Einbeziehung aller erreichbaren objektiven Daten, mindestens noch das eine tun, das von jeher in dem guten Grundsatz zum Ausdruck kommt: Eenes Mannes Rede ist keenes Mannes Rede, man muß sie hören alle beede. Hier soll das versucht werden, indem neben den Gesichtspunkten, die für eine niedrige Lohnerhöhung sprechen, auch diejenigen erörtert werden, die für eine stärkere Anhebung angeführt werden können; sodann ist zu versuchen, beide zusammen zu werten.

Dabei wollen wir die Reihe der Argumente dadurch hier abkürzen, daß wir davon ausgehen (obwohl das von vornherein ausschließt, daß die Gesamtheit der Diskussionspunkte vollzählig ist): wenn das Haus in Brand zu geraten droht, ist keine Zeit für Grundsatzdiskussionen. Zwar brennt unser Haus nicht gerade; wir haben nicht das, was man in unserem Lande eine Inflation zu nennen pflegt; aber die Preissteigerungen sind beunruhigend, und noch beunruhigender ist das „Preisklima“, also, ob „ungerechtfertigt“ oder nicht, die Erwartung weiterer Preissteigerungen in naher Zukunft. Um dem Rechnung zu tragen, lassen wir all die Grundsatzargumente um die „produktivitätsorientierte Lohnpolitik“ außer acht, insbesondere die Tatsache, daß sie mittelfristig zu unelastisch ist und langfristig der Tatsache nicht Rechnung trägt, daß in einer wachsenden Wirtschaft, wie in jedem wachsenden Organismus, ein Einfrieren von Quoten zur Erstarrung des Ganzen führt.

Betrachten wir die Lohnerhöhung unter diesem nur kurzfristigen Aspekt, so ergeben sich als die bedeutsamsten die folgenden Argumente gegen eine Heraufsetzung der Tariflöhne über die Produktivitätssteigerung hinaus:

1. Anstieg des Preisniveaus bedeutet, daß die monetäre Nachfrage über das Angebot zu bisherigen Preisen hinauswächst. Die Entwicklung des Angebots hängt – wenn man davon ausgeht, daß Vollbeschäftigung herrscht, daß nicht wesentliche zusätzliche Arbeitskräfte gewonnen werden können, die Arbeitszeit der vorhandenen Arbeitskräfte eher sinkt und daß auch nicht beliebig viel Güter vom Ausland zusätzlich eingeführt werden können – von der Entwicklung der Produktivität ab. Es gilt also, überall dort, wo es irgend möglich ist, das Wachstum der monetären Nachfrage auf das Wachstum der Produktivität abzustellen. Jedes darüber hinausgehende Wachstum wirkt preisniveausteigernd, sofern nicht an anderen Stellen der Nachfrage (Staatshaushalt, private Investitionen) die Nachfrage weniger wächst als es der Produktivität entspricht. Letzteres ist kurzfristig bestimmt nicht zu erwarten. Somit wirkt ein Wachstum des Konsums, das stärker ist als es der Produktivitätssteigerung entspricht, preisniveausteigernd. Sofern also mit den Lohnsteigerungen automatisch ein entsprechendes Wachstum des Konsums verbunden ist, wirken diese Lohnsteigerungen inflatorisch.

2. Produktivitätssteigerung heißt, daß die je produzierte Einheit aufzuwendende Arbeitsmenge sinkt. Bei gleichen Arbeitslöhnen je Arbeitseinheit würde das also bedeuten, daß die Lohnkosten entsprechend sinken. Steigen die Löhne der Produktivitätssteigerung entsprechend, bedeutet es, daß die Lohnkosten gleichbleiben, steigen die Löhne stärker, daß die Lohnkosten steigen. Wenn es nun außer der Rationalisierung, die ja bereits in der Produktivitätssteigerung einbegriffen ist, keine weiteren Möglichkeiten zur Kostenersparnis gibt, bedeutet Lohnkostensteigerung zugleich eine Steigerung der Gesamtkosten, und in einer vollbeschäftigten Wirtschaft mit Übernachfrage bedeutet das in fast jedem Falle Steigerung der Preise. Auch aus diesem Grunde sollen die Löhne nicht stärker, als es der Produktivität entspricht, steigen.