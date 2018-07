E. W., Paris, im Dezember

Die letzte Überraschung des Präsidentschaftswahlkampfes: Ein General, der vom Denkmalssockel herabstieg und sich im Fernsehen einem Journalisten stellte, der ihn mit unbequemen – wenn auch bestellten – Fragen attackierte. De Gaulle antwortete wie ein reizbarer, aber lebenskluger Großvater, hatte natürlich alle Antworten griffbereit und zog alle Register des Hohns, der Überredung, der Ironie, der kalten Verachtung und der menschlichen Anteilnahme – ohne einen Punkt seines Programms zu opfern.

Es war mehr als nur ein guter Auftritt (vielleicht sein bester), er kam wirklich „in Fahrt“. Schon nach der ersten halben Stunde fanden die Franzosen, daß ihnen der hohe Herr noch nie so menschlich begegnet sei. Sie konnten es als einen selbstverdienten Sieg empfinden, denn ohne die Niederlage im ersten Wahlgang hätten sie das Vergnügen kaum gehabt. De Gaulle war bisher noch nie zu einem Interview mit einem einzelnen Journalisten bereit gewesen. Er hat einmal gesagt; „Vor vielen Journalisten zu sprechen, ist ein Vergnügen, mit einer kleinen Gruppe ist es langweilig, und mit einem einzelnen – eine Tortur.“

Diese Qual hat er nun also auf sich genommen. Das Verfahren wurde ihm von seiner völlig verwirrten Gefolgschaft nahegelegt, die, unter dem Eindruck der ersten Niederlage, der Sorge verfiel, daß die zweite Schlacht womöglich ebenso schlecht ausgehen könnte. Es zeigte sich nämlich bei Umfragen, daß viele Wähler, die am 5. Dezember gegen de Gaulle gestimmt hatten, entschlossen waren, bei ihrem Nein zu bleiben. Der gleiche Eindruck besteht nun nicht mehr in demselben Maße. Die Wetten beziehen sich jetzt vor allem auf die Frage, wie hoch über 40 Prozent François Mitterrand durchs Rennen gehen wird. Jeder Punkt über 40 ist ein großer Gewinn für ihn, aber auch für die Überlegung, daß die Linke, um politisch wirksam zu werden, nicht unbedingt auf die kommunistischen Stimmen angewiesen ist.

Im ersten Wahlgang gingen 10,5 Millionen Stimmen an de Gaulle, 7,65 an Mitterrand und rund 5,7 Millionen an alle anderen Kandidaten zusammen. Die Antwort auf die Frage, wie sich die 5,7 Millionen am 19. Dezember entscheiden, wird nicht nur für dieses Datum entscheidend sein.

Mitterrand trägt in den Augen von 3,8 Millionen Wählern Lecanuets, das Stigma der Volksfront, also des Bündnisses mit den Kommunisten. Andererseits hat er das klarste Bekenntnis zur bisherigen Europapolitik abgelegt und erfüllt damit die Bedingung Lecanuets, der seinen Wählern empfahl, demjenigen ihre Stimme zu geben, der sich am entschiedensten für Europa einsetze. Das hat Mitterrand unzweideutig getan. Er erklärte, daß er sich als Staatspräsident persönlich dafür einsetzen werde, daß „ein politisches Europa nach dem bisher in den wirtschaftlichen und technischen Bereichen angewandten Verfahren“ gebaut werde – also ein Europa nach dem Modell des Schuman-Plans.

Natürlich konnte Mitterrand nur ein persönliches Engagement eingehen, aber er zwang die Kommunisten doch, diese Europapolitik, die sie jahrelang als die „Politik der Monopole“ bekämpft hatten, zumindest für den Wahlkampf hinzunehmen. Es wird ihnen in Zukunft nicht immer leicht sein, ihre Wähler wieder vom Gegenteil zu überzeugen.