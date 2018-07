Von Marcel Reich-Ranicki

Wessen Macht ist eigentlich größer: die des ersten Arbeiter- und Bauernstaats auf deutschem Boden, der vom antifaschistischen Schutzwall umgebenen Bastion des Friedens, der Deutschen Demokratischen Republik also – oder etwa die des Bänkelsängers Wolf Biermann? Eine absurde Frage. Nein, nicht die Frage ist absurd, vielmehr scheint es mir die Situation zu sein, auf die sie hinzielt.

Seit dem 1. Dezember ist gegen den neunundzwanzigjährigen, in Ostberlin lebenden Wolf Biermann in der Presse der DDR eine Kampagne im Gange, die alle Aktionen, die dort in den letzten Jahren gegen Schriftsteller unternommen wurden, sowohl an Schärfe als auch an Intensität übertrifft.

Für das Organ des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, das Neue Deutschland, ist der Fall Biermann wichtig genug, um auf ihn seit zwei Wochen in fast jeder Nummer zu sprechen zu kommen – in Artikeln, Versammlungsberichten, Glossen, Erklärungen und Leserbriefen. Allein die Ausgabe vom 12. Dezember bringt im Kulturteil sechs Leserbriefe gegen den verfemten Poeten. Das Organ des Zentralrats der FDJ, Forum, eröffnet seine erste Dezember-Nummer mit einem gegen Biermann gerichteten, auf drei Zeitungsseiten sich erstreckenden Artikel des Chefredakteurs Klaus Helbig. Auch andere Blätter – wie etwa die auflagenstarke BZ am Abend – nehmen an der Kampagne teil.

Die gegen Biermann erhobenen Vorwürfe sind eindeutig. Er sei "Anhänger der Spontaneität", des "Skeptizismus" und einer "anarchistischen Philosophie", er sei "politisch pervers" und pervers ebenfalls "im Sexuellen", er "zerhacke die Verbindungen mit dem Volk, die Verbindungen mit der Partei", er versuche "die Wehrbereitschaft unserer Jugend zu verunglimpfen" und "das patriotische Bewußtsein ... zu untergraben", er wolle "den Sozialismus ohne politische Führung aufbauen", er lasse "gehässige Strophen gegen unseren antifaschistischen Schutzwall und unsere Grenzsoldaten erklingen", ihm fehle "das Ja zum sozialistischen deutschen Staat" und er falle "den westdeutschen humanistischen Kräften in den Rücken".

Indes ist der Mann, der so heftig und beharrlich attackiert wird, als Autor in der DDR kaum existent. In keinem einzigen Nachschlagewerk kann man seinen Namen finden. Es gab und gibt dort keine Ausgäbe – nicht einmal eine bescheidene Auswahl – seiner Gedichte und Lieder. Auch in Zeitungen und Zeitschriften ist drüben nur sehr wenig von Biermann gedruckt worden. Sein Theaterstück "Berliner Brautgang" wurde nach der Generalprobe verboten. Schallplatten mit Biermann-Songs waren zwar vorbereitet, durften jedoch nicht hergestellt werden. Seine öffentlichen Auftritte hat die SED von Anfang an – vor drei Jahren hörte man seinen Namen zum erstenmal – gedrosselt und häufig untersagt. Sie werden seit einigen Monaten konsequent verhindert..

Unter diesen Umständen ist ein Teil des Publikums in der DDR auf den Dichter Wolf Biermann erst durch die gegenwärtigen Attacken und durch die in ihnen enthaltenen Zitate aufmerksam gemacht worden. Mit derartigen Folgen mußte man im Zentralkomitee rechnen.