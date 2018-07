Wie sieht das neue Dürer-Buch aus, das DuMont Schauberg jetzt in seiner „Bibliothek großer Maler“ – nach dem Michelangelo-Band – herausgebracht hat (H. Th. Musper: „Albrecht Dürer“; 160 Seiten, 85 einfarbige Abbildungen, 49,– DM)? Die Farbtafeln sind auf der Höhe der heutigen Reproduktionstechnik. Gegen die Auswahl der Bilder, wenn man schon nicht alles zeigen kann, ist wenig einzuwenden, die wichtigsten Porträts sind dabei, auch die religiösen und die profanen Hauptwerke, auf die kein Dürer-Buch verzichten kann, zum Teil in eindrucksvollen Ausschnitten. Man findet, auch weniger bekannte Bilder, vor allem aus amerikanischen Museen, wie die abgebildete „Anna Selbdritt“, die sich bis 1852 in der Schleißheimer Galerie befand. Sie wurde, schreibt H. Th. Musper, ehemaliger Museumsdirektor in Stuttgart, „unerhörterweise, weil sie angezweifelt wurde, versteigert und gelangte über russischen Privatbesitz nach New York“. Von den Aquarellen, die doch wohl zum Wichtigsten und Schönsten in Dürers Werk und in der deutschen Malerei gehören, hätte man sich mehr Beispiele gewünscht als die drei Landschaften, dazu das Große Rasenstück, den Flügel der Nebelkrähe und den Hasen. Im Textteil sind außerdem Proben aus der Druckgraphik und den Zeichnungen untergebracht. Der Text selber ist informativ, gut lesbar, eine Einführung für jedermann. Musper schreibt eher nüchtern als enthusiastisch, und es ist ihm hoch anzurechnen, daß er Dürer nicht als das Ideal altdeutscher Treu und Redlichkeit und als den biederen Hausvater im Ahnensaal der deutschen Art und Kunst fehlinterpretiert. Aber seine bescheidenen Ausführungen über Dürers „künstlerische Persönlichkeit“ sind nicht das neue Dürer-Bild, das zu entwerfen eine der großen Aufgaben der heutigen Kunstwissenschaft darstellt.

Muspers Bemühungen, gewisse populäre Werke aus der Trivialsphäre, in die sie geraten sind, herauszubringen, sind gutgemeint, aber nicht immer gelungen. „Der Hase“, das Aquarell von 1502, lange Zeit das beliebteste Sofabild in der deutschen Wohnung, soll in der Weise geadelt werden, daß er als „der Hase schlechthin, die Objektivierung der platonischen Idee des Hasen“ gedeutet wird. Eine absurde These.

Wer über den Maler Dürer schreibt, muß aber vor allem zu der Streitfrage Stellung nehmen, die schon zu Lebzeiten Dürers diskutiert wurde und bis heute die Dürer-Forschung in Atem hält, ob er nämlich nicht primär Graphiker gewesen sei und ob sich nicht auch in den Bildern eine mehr graphische als malerische Begabung manifestiere. Musper schreibt, Dürer habe auch mit zeichnerischen Mitteln „faszinierende malerische Wirkungen erzielt“. Worin beruht aber dieses faszinierend Malerische? Zur Beantwortung dieser Frage bleibt man auf die allerdings hervorragenden Farbtafeln angewiesen. Sie geben eine Vorstellung von Dürers Farben und ihrer faszinierenden Wirkung. Gottfried Sello