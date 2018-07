Inhalt Seite 1 — Faß ohne Boden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu den finanzpolitischen Versäumnissen des vierten deutschen Bundestages gehört es, daß die mit dem Steueränderungsgesetz 1964 beabsichtigte „Harmonisierung“ der Sparförderung auf der Strecke blieb. Die Absicht der Regierung, die Sparförderung, die finanziell immer wilder ins Kraut schießt, durch Einführung eines gemeinsamen Höchstbetrages für Bausparen und Prämiensparen in ihrem Aufwand zu begrenzen, kam den Parlamentariern vor den Wahlen äußerst ungelegen. Selbst ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, das im Sommer 1964 erschien und in aller Klarheit darlegte, warum die Sparförderung immer mehr in Widerspruch zu ihrer Zielsetzung gerät, konnte die Bundestagsabgeordneten nicht dazu bewegen, das ideologisch inzwischen so verbrämte Thema Sparförderung auf die Hörner zu nehmen.

Inzwischen ist der Deutsche Sparkassen- und Giroverband an den Bundesfinanzminister herangetreten, um seine Lösung des Problems zu offerieren. Präsident Butschkau ließ jüngst vor Journalisten verlauten, man habe Minister Dahlgrün angeboten, dem Bund einen namhaften Sparkassenkredit zur Verfügung zu stellen, um eine unbefristete Verlängerung der geltenden Sparförderungsmaßnahmen wenigstens kassenmäßig zu sichern. Butschkau argumentierte, die Sparförderung sei eine „ewige Last“ des Bundes. Man sei bereit, sie vorzufinanzieren, in ähnlicher Weise, wie dies bei der Hauptentschädigung des Lastenausgleichs geschehe.

Eine gloriose Idee, so will es auf den ersten Blick erscheinen. Zum erstenmal zeigt sich eine von einer bestimmten Subvention mitbegünstigte Branche bereit, diese Subvention selbst vorzufinanzieren. Bei näherem Zusehen stellt sich freilich heraus, daß Butschkaus Vorschlag voller Fußangeln steckt.

Die Sparförderung ist keine „ewige Last“, sondern eine dauernd wiederkehrende, laufende Verpflichtung des Haushalts zu nicht werbenden Zwecken. Eine Finanzierung solcher Ausgaben auf dem Kreditwege verbietet schon die Reichshaushaltsordnung, die auch – bei aller Reformbedürftigkeit sonst – in diesem Punkte auf gar keinen Fall geändert werden darf.

Der entscheidende Unterschied zur Vorfinanzierung des Lastenausgleichs besteht darin, daß die Anforderungen an das LAG-Fondsvermögen im Laufe der Zeit kleiner werden, die Ausgaben des Bundes für die Sparförderung sich jedoch sprunghaft vergrößern.

Denkt man den Vorschlag der Sparkassen zu Ende, so wird ein zweifelhafter Kreislauf offenbar: Die Sparprämie wurde von Finanzminister Etzel nicht zuletzt deshalb angeregt, um das Kapitalangebot zu vergrößern und damit auch dem Bund Kredit zu verschaffen. Inzwischen ist der Zeitpunkt abzusehen, in dem die Sparprämie den Bund genausoviel kosten wird, wie er vom Kapitalmarkt bekommen kann. Und nun soll diese Sparprämie auch noch auf dem Kreditwege finanziert werden.

Wenn diese Anregung Schule machen sollte, könnten alle Finanzierungsprobleme des Etats bald als erledigt angesehen werden. Zum Glück hat sich die Haushaltabteilung des Bundesfinanzministeriums mit dem Angebot nicht befreunden können. Dort. hält man eine Reform der Sparförderung – nicht nur eine Harmonisierung – für dringlicher denn je.