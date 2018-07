Inhalt Seite 1 — Fußball nach der Partitur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alex Natan

Neulich fand ich beim Kramen unter altenPhotos eine Aufnahme einer Fußballmannschaft, deren Mitglieder ich noch alle mit Namen kannte. Es handelte sich um eine Mannschaft aus Berlin, die niemals Klasse war, und das Photo war nun auch schon 40 Jahre alt. Heute sehe ich mir nur noch Spitzenspiele an, wenn sich die nationale Fußballgarde zweier Länder begegnet, die so berühmt ist, daß sie schließlich ihr Konterfei zur glänzenden Farbreklame hergibt. Am nächsten Tage habe ich meist alle Namen vergessen. Damals war die Atmosphäre eines Fußballplatzes intimer, heute ist sie viel unpersönlicher. Das Stadion selbst ist modernsten Ausmaßen entsprechend gebaut, während vor einem Menschenalter die meisten Anlagen höchst primitiv gewesen sind. Zweifelsohne ist der Fußball als Spiel heute viel artistischer, aber die Erregung von damals fehlt. Natürlich bin ich daran schuld, denn ich bin vierzig Jahre älter. Oder etwa nicht? Schließlich hat sich das ganze Ethos des Fußballs auch in dieser Zeitspanne gewandelt: Seine Finanzen haben sich geändert, seine Enthusiasten entstammen anderen Schichten, seine Spieler stellen einen neuen Typ vor, der ganze Stil weist auf einen neuen Ladeninhaber hin.

Vielleicht liegt der Schlüssel zur Erklärung dieser Wandlung wirklich im Stil. Vor vierzig Jahren war der Fußball ein Spiel, bei dem es vor allen Dingen, wenn auch nicht ausschließlich, auf die individuellen Fähigkeiten ankam. Ein gutes Team wirkte wie das Zusammenspiel von guten Jazz-Solisten: Ihre Mitglieder improvisierten, und diese Improvisationen verwebten sich miteinander, ohne ihre Individualität zu verlieren. Heute scheint mir der Stil des Spiels mehr orchestraler Natur zu sein. Es gibt eine Partitur: die Strategie der Mannschaft, die der Klub-Manager bestimmt hat. Von den Spielern wird erwartet, daß sie ihre individuellen Künste der Stabführung des unsichtbaren Dirigenten unterordnen. Da ein Spiel, das um 22 Menschen geht, die jederzeit ihren Kopf oder ihr Temperament verlieren können, weitgehend von den Gesetzen des Zufalls abhängig ist, so wird die Partitur ignoriert, oder die Musik klingt oft höchst unrein. Aber gelegentlich, wenn alles wirklich richtig verläuft, wenn alle Spieler wirklich alle Positionen ideal ausfüllen, wenn der Ball wirklich ins Tor geht, anstatt von irgendwo in spitzen Winkeln abzuprallen, kann die Wirkung so bezwingend sein wie der Beginn einer Symphonie, nachdem man die Kakophonie des Einstimmens der Instrumente hat über sich ergehen lassen.

Und hier liegt ein Paradox. Wenn wirklich Klasse-Fußball geboten wird, wird der moderne Fußball zu einem vollendeteren Schauspiel als das traditionelle Spiel, weil eben plötzlich ein hinreißendes oder interessant geplantes Konzept aus dem Chaos sichtbar wird. Das traditionelle Spiel war vielleicht als Ganzes unterhaltender, weil es sich weniger auf die Fähigkeit einer ganzen Mannschaft verließ, komplette Harmonie zu schaffen, und mehr auf die Fähigkeit des individuellen Spielers, seinen eigenen Eindruck dem Spiel zu hinterlassen.

Man sollte aber mit solchen Vergleichen nicht zu weit gehen. Die Taktik einer Mannschaft zu planen, ist schließlich nicht eine Erfindung der Nachkriegsjahre. Die Londoner Arsenal errang sich ihre Überlegenheit in den dreißiger Jahren, als diese Mannschaft ein neues Verteidigungssystem erfolgreich ausprobierte. Und es gibt auch heute selbstverständlich Spieler, deren Stil höchst individueller Natur ist. Im allgemeinen jedoch hat dieser erwähnte Gegensatz zwischen gestern und heute etwas für sich.

Denn der neue Stil unterstreicht neue Sportbedingungen. Spieler sind nicht mehr Handwerker, die Löhne beziehen, mit denen eines gelernten Arbeiters vergleichbar, dessen höchster Ehrgeiz es einmal war, eine Kneipe zu besitzen. Die Spieler sind Variete-Artisten geworden, die entsprechende Honorare einstecken, die sich den Forderungen anzupassen haben, die heute als „Unterhaltungsindustrie“ gilt. Das Fernsehen hat überdies aus dem lokalen Schaustück ein nationales Schauspiel gemacht. Es hat auch sehr stark dazu beigetragen, aus den Spielern ein Seitenstück zu den Tiller Girls von ehemals zu machen: glänzend geschult und höchst diszipliniert ... allerdings stets bis zu jenem Augenblick, wo aus der Kunstfertigkeit wieder die Kunst wird und das Temperament des Ballkünstlers mit ihm durchgeht.

Wenn aber Talent Mangelware ist, dann muß die vorhandene Kunstfertigkeit ausgenutzt werden. Daher die unerbittliche und schonungslose Suche nach neuen Stars und das Bestehen auf dem rücksichtslosen Training. Jugendliche erhalten in England Verträge von den Berufsvereinen, bevor sie noch die Schule verlassen haben. Die Fußball-„Spione“ sind überall, wo Jugendliche einen Ball kicken. Die neuentdeckten Talente müssen sich einem zermürbenden Training unterwerfen, einfach um sich versichern zu können, daß sie schneller und ausdauernder als die Rivalen rennen können. Als Resultat wächst eine neue Rasse von Fußball-Wunderkindern heran. Einige halten sich dabei am Leben und werden Virtuosen als Erwachsene. Viel eher verläuft aber ihre Karriere sensationell und kurz. Die technische Expertise dieser Wunderkinder des grünen Rasens geht oft auf Kosten ihrer schöpferischen Impulse. Dabei bleibt Fußball, trotz aller Bedenken, ein schöpferisches Spiel, in dem die plötzliche, unerwartete Bewegung, die spontane Inspiration mehr als jede Planung erreichen kann. Heute allerdings scheint sich das Spiel gegen jede Exzentrik zu wenden. Und Exzentrik ist mit Unvoraussagbarkeit identisch. Wie können jedoch Manager Unvoraussagbarkeit in ihren Mannschaften ins Kalkül stellen, wenn dies bedeuten mag, ein unnötiges Tor zu konzedieren oder ein unerwartetes Tor zu schießen?