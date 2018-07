Seine Kommilitonen terrorisierten die Stadt, schwänzten die Vorlesungen; die Professoren waren machtlos und wetterten vergeblich gegen die Vergnügungssucht ihrer bummelnden Hörer. Benedict widerte dies alles an, er zog in die Einsamkeit. Man geniert sich ein bißchen, das alte „es ist ja alles schon ’mal dagewesen“ zu zitieren, aber im Jahre 500 gab es auch in Rom, wo der spätere Abt Benedict Jura studieren wollte, Ärger mit den Universitäten, um nicht zu sagen: Es gab einen Bildungsnotstand. Aber es gab auch Herren.

Benedict war einer von ihnen. Sybil Gräfin Schönfeldt verfolgte seine Spur, nicht nur seine: sie suchte den Herren an sich, gleichsam den Herren als soziologisches Phänomen. Neun exemplarische Herren fand sie in ihrer „Kulturgeschichte des Herrn“ (Marion von Schröder-Verlag, Hamburg 1965, 12,80 DM): Von Benedict bis zum Freiherr vom Stein.

Die Herren – sie repräsentierten das Ideal ihrer Zeit, die Moral, den Geschmack, nicht nur dies: sie formten ihre Zeit. Auch die Herren des Mittelalters waren Herren, mögen sie auch uneheliche Kinder in großer Zahl gezeugt haben. Sybil Schönfeldt berichtet von einem Adligen, der ein Herr gewesen sei: „Wiewohl er nie verheiratet gewesen ist, sind ihm doch viele Kinder geschenkt worden. Eine Tochter ging ins Kloster, ein Sohn wurde Priester, er erzog seine ,Bastarde’ wie eheliche Kinder und erkannte sie an.“ Für den Herren des Mittelalters galt es übrigens als chic, mit der Geliebten öffentlich ein gemeinsames Bad zu nehmen „mit Schmausereien und Musik. Heißes Wasser-wurde nachgegossen, man spielte Brettspiele und übertrug Krankheiten.“

Ein exemplarischer Herr, dessen Sybil Schönfeldt sich mit besonderer Liebe annimmt, ist der französische Ludwig, der Sonnenkönig. Seine vielen Damen behandelte er rücksichtslos, aber er war auch hart gegen sich selbst. Ohne Betäubung und ohne einen Laut von sich zu geben, ließ er sich an einer Darmfistel operieren.

Ein anderer Herr: der Engländer Boswell. Zu seiner Zeit endete eine Mitternachtspartie mit vergossenem Punsch und mit Herren, die die Perücken und ihre Contenance verloren hatten. Boswells Mit-Herren waren exentrisch: Sie fuhren Hirschgespanne, hielten sich einen Harem von acht Damen, pflasterten ihre Wintergärten mit Konfekt und vererbten ihren geliebten Raumpflegerinnen den ganzen Besitz. Die Ehefrauen gingen leer aus. Freiherr vom Stein war da doch seriöser. Ihn behagte das Treiben der Göttinger Studenten nicht, die sich alle Tage frisieren ließen, mit Pomade einrieben und Seidenstrümpfe anzogen. Er arbeitete fürs Vaterland.

Herren hat es zu allen Zeiten gegeben, meint Gräfin Schönfeldt, auch wenn in ihrer Kulturgeschichte der Herr vom Stein der letzte ist, den sie nennt. Gibt es sie also auch heute noch? In Nachrufen werden Männer zuweilen als „letzte Herren“ gefeiert, und schließlich werden die Herren schon deshalb nie ganz aussterben, weil die elegante Welt und die Lore-Romane dafür sorgen, daß sie weiterleben – aber das sind wohl Herren, die nicht in Sybil Schönfeldts Panorama gehören, das sind wohl Herrchen.

Hang von Kuenheim