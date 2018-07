Die französischen Präsidentschaftswahlen haben die Pariser Börse bislang kalt gelassen. Lediglich als General de Gaulle Anfang November seinen Entschluß bekanntgab, wieder zu kandidieren, gab es unerwartete Kursverluste. Der französischen Wirtschaft scheint die französische EWG Politik erhebliches Unbehagen zu bereiten. Viele Unternehmen haben sich auf den EWGMarkt eingestellt und sich dort gute Chancen ausgerechnet, die ihnen die Isolationspolitik zu zerstören droht. Diese Sorgen wiegen offenbar schwerer als die wirtschaftliche Entwicklung, die ohne Zweifel Lichtpunkte aufzuweisen hat. Dazu gehört die Konjunkturbesserung in der Automobilindustrie ebenso wie die erfolgreichen und von der Regierung unterstützten Bestrebungen in Richtung auf eine vernünftige Konzentration in der französischen Industrie. Doch die französischen Sparer lassen sich nicht aus ihrer Zurückhaltung herausbringen. Genau wie in der Bundesrepublik ist die Masse der Anleger durch eine jahrelange Baisse Bewegung in eine zur Zeit xmüberwmdbare Lethargie verfallen.

Unter diesen Umständen hat es die Börsenspekulation schwer, Bewegung in die Kurse zu bringen. Erfolgreich war sie bei der Societe innerhalb kurzer Zeit von 372 bis 545 stieg. Grund der festen Tendenz war die Entdeckung großer Erdölvorräte. Ein zweiter Komet war die Aktie des Versandhauses La Redoute. Im März 1964 wurden seine Aktien eingeführt, am Jahresbeginn notierten sie mit 350, stiegen dann auf 606. Die Anleger honorierten die ungewöhnliche Umsatzsteigerung innerhalb von vier Jahren von 108 auf 284 Millionen Francs. Citroen und besseren Konjunktur ihres Industriezweiges. Viele andere erstklassige Papiere konnten sich der schwachen Börsentendenz jedoch nicht entziehen. Dazu zählen Air Liquide, Compagnie Holding im Bereich der Chemie- und Papierproduktion, spielte die Spekulation eine wichtige Rolle. Im vergangenen Jahr stieg die Aktie ruckartig auf 1065. Wenig später erlitt sie einen Rückschlag und scheint sich jetzt bei 1040 stabilisiert zu haben. Das Papier zog das spekulative Interesse auf sich, als die Fusionspläne mit der Holding Textil bekannt wurden. Bevor sie Wirklichkeit werden, wird Pricel noch auf zwei alte Aktien eine Zusatzaktie ausgeben.

Nicht mehr ganz so ungünstig wie vor einiger Zeit werden die Stahlaktien beurteilt. Die Stahlwerke sind nämlich Hauptnutznießer der AnIdhe von l Milliarde Francs, die der französische Staat zugunsten der Industrie aufgenommen hat. Französische Banken sind der Meinung, daß sich diese "Finanzspritze" schon bald in den Kursen van Schneider, Trefimetaux und Metallurgie de gung einer Zusammenarbeit zwischen Rhone lißt die Aktien dieser französischen Gesellschaft neuerdings in einem weniger hoffnungslosen Licht erscheinen. Auch für andere Chemieaktien regt sich das Interesse.

Weniger günstig werden die Aussichten der fianzösischen Textilindustrie beurteilt, eine Erscheinung, die an den deutschen Börsen ebenfalls zi beobachten ist. Gelegentliche Anlagekäufe gibt ei bei den Waren- und Versandhausaktien. Sie werden von der auch in Frankreich wachsenden Massenkaufkraft profitieren. Als "Geheimtip" g 1t Ricard, dessen weltberühmtes alkoholisches Getränk auch außerhalb Frankreichs immer mehr Alklang findet glp