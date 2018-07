Von Hilke Schlaeger

Daß Volksschullehrer wichtige Leute seien, ist nicht unbedingt immer die Meinung der Öffentlichkeit. Im allgemeinen werden diejenigen, die unseren Kindern Lesen, Schreiben und noch ein bißchen mehr beibringen sollen, mitleidig belächelt oder mißtrauisch kontrolliert. Wählt ein Mädchen diesen Beruf, so tut es das, weil die Ausbildung billiger und kürzer als ein Universitätsstudium ist; will gar ein junger Mann Lehrer werden, so kann mit ihm nicht viel los sein – meint man. Trotzdem studierten 1964 an den 68 Ausbildungsstätten der Bundesrepublik rund 47 000 zukünftige Volksschullehrer; ihre Ausbildung kostete in diesem Jahr die Länder insgesamt 21,5 Millionen Mark.

Nicht zuletzt die mangelnde Reputation in der Öffentlichkeit, die sich schließlich auf die Bereitschaft, Lehrer zu werden, nur hemmend auswirken kann, hat den Hamburger Schulsenator dazu bewogen, die Ausbildung der Lehrer mehr noch als bisher in die Universität einzugliedern, sie dort zu einem Fachstudium werden zu lassen, die praktische Ausbildung in einem Referendariat anzuschließen: den gesamten Werdegang an die Ausbildung der ein wenig mehr Achtung genießenden Studienräte anzugleichen. Daß es notwendig sei, die soziale Wertschätzung anzuheben, wurde allerseits bestätigt. Daß die Wege der Volksschullehrer-Ausbildung in Deutschland damit noch uneinheitlicher seien, war außerhalb Hamburgs der wichtigste Punkt der Kritik.

An der Hamburger Universität studieren zur Zeit rund 2000 Studenten Erziehungswissenschaften und ein Wahlfach. Wie aber wird man Volksschullehrer, wenn man nicht in Hamburg zu Hause ist?

1964 wurde das letzte Lehrerseminar in Lebach/Saarbrücken aufgelöst, wurde in Rheinland-Pfalz die stufenweise Ausdehnung der Studiendauer von vier auf sechs Semester abgeschlossen. Baden-Württemberg machte 1965 die bereits 1958 beschlossene dreijährige Ausbildung zur Regel. Seitdem ist der normale Weg der über das Abitur zu einem sechs Semester dauernden Studium an einer pädagogischen Hochschule.

Aber das ist auch die einzige Übereinstimmung. In ihrer rechtlichen Stellung unterscheiden sich die pädagogischen Hochschulen, auch wenn man von der Ausnahme Hamburgs absieht, von Land zu Land ganz erheblich.