Inhalt Seite 1 — Mittagsmahl im Handumdrehn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für die Revolution der letzten zwanzig Jahre ging niemand auf die Barrikaden und keiner aufs Schafott. Sie verlief unblutig. Sie fand, banal gesagt, im Suppentopf statt. Will man sie mit Dekor versehen, kann man den Ort der Handlung auch aufwerten, etwa so: Die Revolution ereignete sich am größten Arbeitsplatz der Welt. Doch selbst dem Superlativ haftet Küchendunst an; denn der größte Arbeitsplatz der Welt ist – und bleibt fürderhin – die Küche.

Noch heute verlangt die Küchenarbeit etwa vierzig Prozent der Arbeitszeit einer Hausfrau. Wem das zuviel ist, der kann nur versuchen, sie zu verringern. Und hier liegt die Ursache der Revolution.

Hausfrauen, die an Weihnachten denken, werden leicht nervös. In dieser Situation erinnern sie sich gern des Seufzers, den schon manche ihrer Großmütter ausgestoßen haben, daß nämlich Feiertage nichts anderes seien als eine Erfindung für Männer. Für eine Hausfrau verheißen Feiertage nicht viel mehr als doppelt so große Belastungen wie sonst. Die Familie möchte von den Feiertagen „etwas haben“, sie will auf jeden Fall besser essen, sie will verwöhnt werden.

Die Rechnung sieht einfach aus. Die Hausfrauen kämen, wenn sie nach alten Gepflogenheiten handelten, nicht mehr aus der Küche heraus. Hochroten Kopfes und abgehetzt würden sie die Produkte ihrer Anstrengung servieren.

Nun sind Ernährungswissenschaftler und Nahrungsmittelproduzenten der Meinung, daß der hochrote Kopf gar nicht nötig sei. Die unblutige Revolution sei nämlich nicht eine Tat der Hausfrauen und der Geräteindustrie, sondern vielmehr eine der Nahrungsmittelhersteller. Selbstbewußt verkünden sie ihre gelungenste Tat: Siebzig Prozent aller Grundnahrungsmittel sind heute vorfabriziert; sie brauchen nur von vernünftigen Hausfrauen vernünftig verwendet zu werden. Dank ihrer Versuche sind Begriffe in die Küche geraten, die unsere Großmütter noch als „Untugenden“ bezeichnet hätten.

Heutigen Hausfrauen zergehen Worte wie „halbgar“, „kochfertig“, „küchenfertig“, „rasch zuzubereiten“, „vorgefertigt“ auf der Zunge wie Himbeereis. Eine amerikanische Bezeichnung beginnt gerade bei uns einzudringen. Dieses Land, uns an praktischen Tricks im Alltag immer eine Nasenlänge voraus, spricht bereits von „Convenience- Produkten“. Übersetzt heißt das nichts anderes als: Produkte zur eigenen Bequemlichkeit.

Früher, als die Hausfrau noch Herrin über Küche und Keller war, machte sie sich das Leben nicht gar so leicht. Im Sommer füllte sie in Flaschen und Gläser, was den Winter über nicht zu haben war. Im Herbst lud sie den Keller mit Sauerkraut und Gurken, Äpfeln und Kartoffeln voll. Sie legte ein, in Essig oder Salzlache, was Wochen und Monate später auf dem Tisch stehen sollte. Sie hatte Keller und Speicher, Vorratsräume und Zeit genug, um die Lieben alle gut über die Runden zu bringen.