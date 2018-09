Von Kurt Simon

Unserem neuen Bundesernährungsminister Hermann Höcherl liegt das Schicksal der Kleinbauern am Herzen. Er will ihnen ein besonderes Förderungsprogramm bescheren. Das ist ihm von vielen Seiten zu Unrecht als überflüssig angekreidet worden. Ein solches Programm ist in der Tat dringend notwendig.

Ein Blick in die Grünen Berichte, die nun bald seit einem Jahrzehnt von der Bundesregierung vorgelegt werden, beweist deutlich: alle Staatshilfen haben nicht vermocht, die wirtschaftliche Situation der Kleinbauern so zu verbessern, daß sie den Anschluß an die allgemeine Wohlstandsentwicklung gefunden hätten.

So verdienstvoll es also ist, daß Höcherl auf diese Tatsache hinweist, so unbefriedigend ist es jedoch, daß auf Grund der Höcherlschen Hinweise im Augenblick niemand genau zu sagen weiß, was er nun zur Besserung der Situation der Kleinbauern wirklich unternehmen will. Seine eigenen Aussagen zu diesem Thema sind widerspruchsvoll. Er darf sich deshalb nicht wundern, wenn ihm unterstellt wird, er wolle diesen Betrieben zusätzlich zu den vielfältigen Agrarsubventionen noch weitere Finanzhilfen zukommen lassen, um sie am Leben zu halten.

Das wäre allerdings eine Agrarhilfe, die aller Vernunft und allen gesellschaftspolitischen Erfordernissen widerspricht. In den letzten zehn Jahren hat sich die Lage unserer Bauern nach den Grünen Berichten, insgesamt gesehen, beträchtlich gebessert. Die Kleinbetriebe haben an diesem wirtschaftlichen Aufstieg aber nur einen bescheidenen Anteil. Während die Betriebe über zehn Hektar Nutzfläche – diese Grenze zwischen Kleinbauern und Vollerwerbsbetrieben ist willkürlich gewählt und recht niedrig angesetzt – einigermaßen mit dem Wohlstandszuwachs der in der gewerblichen Wirtschaft tätigen Menschen Schritt halten konnten, und immer mehr von ihnen sogar das sogenannte Paritätseinkommen überschritten, blieben die Kleinbauern immer weiter zurück.

Die Milliardenbeträge an jährlichen Staatszuschüssen, die großzügigen Verzichte auf die Versteuerung von Einkommen, Vermögen und Umsätzen sowie die preisstützenden Maßnahmen haben den Kleinbauern nicht entscheidend geholfen. Die Disparität innerhalb der Landwirtschaft, der Einkommensabstand zu den größeren Betrieben, ist kräftig gewachsen.

Diese Disparität innerhalb der Landwirtschaft ist um ein Vielfaches größer als der errechnete Einkommensunterschied der gesamten Landwirtschaft gegenüber vergleichbaren Gruppen der gewerblichen Wirtschaft. Ist es also verwunderlich, wenn behauptet wird, daß das Agrarstützungssystem trotz der vielfältigen Hilfen für Kleinbauern nicht ausreichend ist, daß es also besonderer Förderungen für diese Betriebe bedarf?