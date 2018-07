Inhalt Seite 1 — Nur ein Satyrspiel? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kaum sechzig Studenten wurden jüngst im Hörsaal IX der Bonner Universität Zeugen eines ganz ungewöhnlichen Professoren-Streites. Auf dem Podium verteidigte Professor Paul Hübinger, Ordinarius für mittelalterliche Geschichte, seine Dokumentation „Thomas Mann und die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn“, die demnächst auch als Buch erscheinen wird. Von der Hörerbank aus griff sein Kollege Professor Harri Meier, Ordinarius für Romanistik, die einjährige Fleißarbeit Hübingers mit sechs umfangreich begründeten Fragen an, in denen er Methode, Tendenz und Notwendigkeit der Dokumentation scharf kritisierte.

Als vor etwa einem Jahr die Diskussion über die beschämende Maßnahme der Universität Bonn aus dem Jahre 1936 neu entfacht wurde, hatte Hübinger angeregt, der Öffentlichkeit eine umfassende Darstellung dieses Falles vorzulegen, den er eine „Tragödie mit versöhnlichem Ausgang“ nannte, die sogar Züge eines „Satyrspiels“ trage. Hübinger selber realisierte seinen Vorschlag.

Mit Einschreibebrief vom 19. Dezember 1936 teilte der damalige Dekan der Philosophischen Fakultät, Professor Obenauer, dem im Exil lebenden Dichter mit, daß ihm die am 3. August 1919 verliehene Würde eines Ehrendoktors aberkannt werde. 16 Tage vorher war in einem Dekret der Reichsregierung 39 Deutschen – darunter Thomas Mann – die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen worden.

Laut Hübinger berief sich Professor Obenauer auf eine spezielle Weisung und auf einen Erlaß des Reichswissenschaftsministeriums, die ihn zu dem Brief an Thomas Mann genötigt hätten. Professor Hübinger vermochte jedoch einen solchen Erlaß nirgends zu finden, weder in den Akten der Fakultät noch in den Brieftagebüchern des Ministeriums, die erhalten geblieben sind. Eine fernmündliche Anordnung schloß Obenauer aus, so daß ungeklärt blieb, wer nun eigentlich den Brief veranlaßt hatte.

Den damaligen Rektor Schmidt versuchte Hübinger zu entlasten. Schmidt hatte nach 1945 erklärt, er habe sich telephonisch und später noch persönlich mit dem Reichswissenschaftsminister in Verbindung gesetzt, um den Entzug der Ehrendoktorwürde Thomas Manns zu verhindern. Als seine Bemühungen erfolglos geblieben seien, habe er Obenauer gebeten, Thomas Mann die „durch die Entscheidung der Reichsregierung notwendig gewordene“ Aberkennung mitzuteilen.

Besonderen Wert legte Hübinger auf das Ergebnis seiner Untersuchungen über den Anteil der Philosophischen Fakultät am blamablen Geschehen um Thomas Mann. Nach Hübinger steht fest, daß die Fakultät nicht gefragt worden und daß das 1935 vorgeschriebene Verfahren, wonach Rektor und Dekane über die Aberkennung von Titeln zu entscheiden hatten, nicht eingehalten worden sei. In den Protokollen der Fakultätssitzungen finde sich auch kein Hinweis darauf, daß die Mitglieder der Fakultät nachträglich unterrichtet worden seien. Auch der Senat der Universität sei über die Sache Thomas Manns nicht informiert worden. Ergo: niemand war es, niemand wußte es...