Zu unserer Forderung, das Gutachten der fünf Sachverständigen sofort zu veröffentlichen (Diether Stolze: „Warum schweigt Bonn?“ ZEIT Nr. 50), schreibt Bundeswirtschaftsminister Kurt Schmücker:

Ich bin dafür, daß das Gutachten rascher veröffentlicht wird. Ich persönlich habe nicht einmal Einwendungen, wenn es am Tage der Übergabe an die Bundesregierung auch dem deutschen Bundestag zugeleitet wird. Bitte lesen Sie auch den Paragraphen 6 des Gesetzes über die Bildung eines Sachverständigenrats durch. In diesem Paragraphen ist festgelegt, daß nicht die Bundesregierung, sondern der Sachverständigenrat das Gutachten veröffentlicht, und zwar 8 Wochen nach dem Zeitpunkt, zu dem er es der Bundesregierung vorgelegt hat. Die Bundesregierung legt dann, ebenfalls nach Paragraph 6 des Gesetzes, ihre Stellungnahme zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Gutachtens den gesetzgebenden Körperschaften vor. Wenn ich für eine schnellere Veröffentlichung nach dem geltenden Gesetz bin, muß ich das Sachverständigen-Gremium bewegen, die Veröffentlichung rascher vorzunehmen. Darüber laufen die Besprechungen und ich habe die Hoffnung, daß wir die 8-Wochen-Frist etwa auf die Hälfte abkürzen können. Ich wiederhole aber, die Veröffentlichung ist nicht meine Sache, sondern nach dem Gesetz Sache des Sachverständigenrates. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Rechtsstandpunkt, der meines Erachtens unbestritten ist, einmal überdenken würden. Der letzte Absatz Ihrer Frage „Warum schweigt Bonn?“ würde dann etwas anders ausfallen.

Die Rechtslage ist unbestritten – aber auch gar nicht entscheidend. Die Sachverständigen hätten sich einer Bitte der Bundesregierung um vorzeitige Veröffentlichung gewiß nicht widersetzt. Kurt Schmücker erklärt mit erfreulicher Offenheit: Ich bin für eine sofortige Veröffentlichung des Gutachtens. Nur bedauerlich, daß der Wirtschaftsminister nicht einen entsprechenden Beschluß des Kabinetts herbeiführen konnte. Wer allerdings erleben mußte, wie Bauernführer Rehwinkel bei einer Tagung seines Verbandes Kanzler und Wirtschaftsminister beschimpfen kann, ohne daß der anwesende Landwirtschaftsminister Höcherl seinen Kollegen und die von ihm mit zu verantwortende Regierungspolitik verteidigt, wird sich über die Möglichkeiten einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik dieses Kabinetts kaum noch Illusionen machen. Dieser für eine Regierung beschämende Vorfall beweist wieder einmal, wie gut Ludwig Erhard daran getan hätte, einen „Schatzkanzler“ zu ernennen. Aber wenigstens die Mindestforderung müßte nun erfüllt werden: das Wirtschaftskabinett unter Kurt Schmücker, der soeben seinen Vorsitz übernommen hat, muß straff organisiert werden; damit nicht länger ein Minister gegen den anderen kämpfen darf und damit die Regierung in Wirtschaftsfragen endlich mit einer Stimme sprechen und mit einem Willen handeln kann. dst.