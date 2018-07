Es wird ja immer alles teurer“, sagte der Juwelier im Hinterzimmer seines Geschäfts an der Hamburger Mönckebergstraße, „sehen Sie nur...“ Er trat an den Tresor, der die Dimension von sechs großen Kühlschränken hat, drehte die Kombination, legte den Hebel um und stemmte die schwere Tür auf. Er griff hinein, vorbei an glitzernden Steinen und mattschimmernden Perlen, und holte vorsichtig eine Flasche heraus: „Sehen Sie, nun haben auch schon die Eierpreise angezogen. Sie trinken doch einen Schluck mit?“

Er kann es brauchen, den kühlen Schluck am Ende eines heißen Verkaufstages der Vorweihnachtszeit. Übrigens hat er das Bier nicht im Tresor, weil es noch kostbarer geworden ist, sondern weil es darin konstant kühl bleibt.

„Und wenn Sie noch Brillantschmuck haben wollen, greifen Sie spätestens jetzt zu. Die Preise haben sich in den letzten drei bis vier Jahren fast verdoppelt. Und sie werden – das ist mein Tip für Sie – in den nächsten zwei Jahren noch um fünfzehn bis zwanzig Prozent anziehen.’ Denn die Zufuhr – darauf wiesen auch die anderen Juweliere hin, die ich fragte – wird manipuliert, und die Nachfrage überschlägt sich. Die neue Welle ist da: die Brillantwelle.

„Ich würde mir Brillanten erst ganz zum Schluß kaufen“, sagte ein Freund, der mühsam diesen Wellen nachschwimmt, weil er noch jung ist. Aber es scheint, schenkt man den Juwelieren Glatben, daß dieser „Schluß“ schon da ist, das non plus ultra des Wirtschaftswunders.

„Was hat die Leute auf Brillanten gebracht?“ Der Juwelier wiegt sein distinguiertes Haupt. „Nur zum Teil der Wunsch nach sicherer Geldanlage. Denn der hat schon vor drei Jahren bei der Goldwelle Pate gestanden. Die Leute haben aber eingesehen, daß man sich Goldbarren nicht um den Hals hängen kann. Und sie wollen zeigen, was sie haben.“

„Ein Erfolg der Werbung? Da hat doch allein das Londoner Syndikat in den letzten 24 Monaten zwei Millionen Mark ausgegeben, um die Deutschen brillantenbewußt zu machen?“

„Gewiß, das hat mitgeholfen“, sagt der Fachmann und zieht die Prospekte hervor. Darin wecken die Bilder brillantengekrönter Ringe Assoziationen zu Kerzenlicht, Träumerei, Ballgeflüster, schönen Frauen und Magie – doch darunter steht hart und deutlich: „Fragen Sie bei uns nach dem internationalen Wertzuwachsplan.“