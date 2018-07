Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

McBundy zum Abschied vom Weifjen Haus. Die Winier Routine Tagung des Atlanfikpakt Rates in Paris begann in Abwesenheit des erkrankten britischen Aufjenministers Michael Stewart. Als erstes afrikanisches Land brach Guinea die Beziehungen zu London ab. ViefcongStofjtrupps drangen in Saigon ein.

Mit härterer Tonart der beiden Kandidaten Charles de Gaulle und Francois Mitterand begann die zweite Runde des französischen Fernseh Wahlkampfes. In England wurden Spekulationen über Neuwahlen im Frühjahr kolportiert. Im britischen Parlament wurde erstmals seit Menschengedenken Hochwasser Alarm gegeben, über London und Washington reiste der pakistanische Staatspräsident Ajub Khan auch nach Bonn. Der wiederaufgelebte Streif auf Zypern beschäftigte die UN. Der griechische Ministerpräsident Stephanos Stephanopoulos und andere Abtrünnige der Zentrumsunion des ExPremiers Papandreou gründeten eine neue liberale Partei.

Mit einer glanzvollen Zeremonie auf dem Pefersplafz in Rom endete das Zweite Vatikanische Konzil. Der Erzbischof von Griechenland äufjerte Bedenken gegen die zwischen Rom und Konstantinopel wechselseitig vereinbarte Aufhebung des 900 Jahre alten Bannfluchs. Die Versöhnungs Bofschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder wurde von der kommunistischen Presse in Warschau scharf getadelt.

Die Wilhelmshavener Olympia Werke gründeten eine Tochtergesellschaft in Spanien. Der geflüchtete Grundig Generaldirektor Josef Schäfer stellte sich bei der Rückkehr aus der Schweiz an der Grenze der deutschen Polizei. Zum ersten Male gelang in Hamburg am Deutschen Elektronen Synchroton die Erzeugung von "Antiprotonen" aus Licht. Die amerikanische Afornenergiekommission genehEine Start Panne von "Gemini VI" verhinderte das kosmische Wochenend Rendezvous mit dem amerikanischen Weltraumschiff "Gemini VII". Die Berufung zum Präsidenten der Ford Stiftung veranlafjte George migte die Ausfuhr von 250 Milligramm radioaktiven Materials in die DDR.

Der aus Gesundheitsgründen zurückgetretene sowjetische Staatspräsident Anastas Mikojan wurde zum drittenmal mit dem Leninorden ausgezeichnet. Der frühere Geheimdienstchef und stellvertretende Ministerpräsident Alexander Scheljepin wurde durch Pawel Kowanow als Vorsitzender des Komitees für Volkskontrolle ersetzt. Außenminister Andrej Gromyko reiste wegen wirtschaffspolitischer Differenzen zwischen der Sowjetunion und der CSSR nach Prag.

Unfer Preisgabe des Freiwilligkeitsprinzips beschloß die Bundesregierung eine Umwandlung der Terriiorialreserve in eine Heimatschutztruppe. Nach dem Verzicht des CSU Abgeordneten Friedrich Zimmermann auf eine Kandidatur für das Amt eines Bundesfags Vizepräsidenten wurde die CSU Abgeordnete Maria Probst als erste Frau einstimmig für diesen Posten gewählt. Der Bundestag erhöhte die Beamtengehälter zum 1. Januar und zum 1. Oktober 1966 um jeweils vier Prozent und billigte das Haushaltssichenjngsgesetz samt den Sfeuererhöhungen für Sekt und Branntwein. Moskaus größte Wodka Fabrik wurde zur Drosselung ihrer Produktion angehalten.

Täglich 230000 Päckchen und Pakete passierten in der Adventszeit die Zonengrenze. Der Süddeutsche Rundfunk überträgt am Heiligabend zum erstenmal direkt einen Gottesdienst aus der DDR.