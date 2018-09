Zwei Staatsmänner von sehr verschiedener Coleur haben am vorigen Wochenende einen Krieg um Rhodesien vorausgesagt. Der eine war Alexej Kossygin, der Vietnam und Rhodesien als Modellfälle eines nationalen Befreiungskrieges ansieht. Der andere war der frühere Premierminister von Südrhodesien, Sir Edgar Whitehead, der in der „Sunday Times“ den Engländern prophezeite: „Ein heißer Krieg in Zentralafrika wird mit jedem Tage wahrscheinlicher.“

Sir Edgar bezweifelt die Erfolgsaussichten des Wilsonschen Sanktions-Rezeptes. Nach den Plänen der Labour-Regierung soll das Regime der weißen Rebellen in Salisbury durch einen Wirtschaftsboykott auf die Knie gezwungen werden. Er könnte sich im April voll auswirken, wenn die neue rhodesische Tabakernte auf den Markt kommt. Dann, so hofft man in London, würden gemäßigte Politiker in Rhodesien Premierminister Ian Smith zum Rücktritt zwingen und Wilson die Hand zur Aussöhnung reichen. London hat den Weißen versichert, daß es erst nach einigen Jahren die schwarze Mehrheit des Landes an die Macht lassen würde.

Die Hoffnung auf ein Einlenken der Siedler wird von Sir Edgar nicht geteilt: „Entweder siegt Smith auf der ganzen Linie, oder sein Regime wird in einem Chaos untergehen, sobald die Sanktionen die rhodesische Wirtschaft zerstört haben.“

Smith hat inzwischen kundgetan, daß er, anstatt vor Wilson zu kapitulieren, eher noch das Nachbarland Sambia, das wirtschaftlich von Rhodesien abhängig ist, mitruinieren würde. Hunderttausende von Gastarbeitern aus Sambia und Malawi will er ausweisen, falls die britischen Sanktionen zu Arbeitslosigkeit führen. Für Lieferungen nach Sambia verlangt er künftig statt Pfund-Sterling ausländische Devisen. Die Preise für rhodesische Kohle und die Tarife für den Bahntransit durch Rhodesien sollen erhöht werden.

Der Regierung in Sambia kamen daraufhin, rechtzeitig vor Ablauf des afrikanischen Ultimatums an London, Bedenken, ob es richtig sei, durch einen Bruch mit Großbritannien Sambia des einzigen Schutzes zu berauben, den es zur Zeit genießt: Britische Düsenjäger sichern den Luftraum, und nur Großbritannien könnte mit einer Luftbrücke helfen, falls Rhodesien von heute auf morgen das Land wirtschaftlich strangulieren wollte.

Außer Sambia tanzten auch andere afrikanische Länder aus der Reihe: Nigeria beantragte für den nächsten Monat eine neue Commonwealth-Konferenz; Abessinien ersuchte die OAU-Mitglieder um einen Aufschub des Ultimatums; Ägypten empfahl eine neue Außenministerkonferenz der afrikanischen; Länder. Präsident Burgiba von Tunesien erklärte: „Wenn das afrikanische Volk in Rhodesien auf unseren Aufruf hin stumm bleibt, so beweist es, daß es für die Unabhängigkeit noch nicht reif ist.“ Besser sei es, Rhodesien vorläufig unter die Aufsicht der UN zu stellen.

Premierminister Wilson, der in dieser Woche der UN-Vollversammlung seine Absichten für Rhodesien erläutern muß, suchte indessen nach einem anderen Ausweg. Eine Friedenstruppe aus kanadischen und australischen Truppen soll im Auftrage der Weltbank den Staudamm und das Kraftwerk am Kariba-See neutralisieren, um einen Rassen-Krieg am Sambesi und wirtschaftliche Repressalien gegen Sambia zu verhindern. Die Weltbank ist der Hauptfinanzier des Kariba-Dammes.

Allerdings wurde diese Rechnung ohne den Wirt gemacht: Ian Smith will seine militärische Kontrolle über dieses Bauwerk nicht preisgeben. Aus afrikanischen Quellen wurde sogar das Gerücht verbreitet, Smith hätte portugiesische Truppen zum Schutze des Kariba-Dammes herbeigerufen.