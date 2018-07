Walter Muschg wurde am 21. Mai 1898 in Witikon bei Zürich geboren. Von 1917 bis 1921 studierte er an der Universität Zürich in den Fächern Germanistik, Psychologie und Latein. Er promovierte mit einer Arbeit über Kleists „Penthesilea“.

Diese Dissertation, 1923 erschienen, enthielt die ersten zwei Kapitel des Buches, das dann im selben Jahr herauskam und den jungen Literaturwissenschaftler Muschg ins Fachgespräch brachte: „Kleist“. Da ließ sich ein junger Mann neben Hart, Witkop, Gundolf mit eigener Stimme hören. Es sei bei Kleist, sagte Muschg, „ein Ineinander von Bild und Abstraktion, Symbol und Sinn, Wonne der Erscheinung und Not der Erkenntnis gegeben“, dessen Entwirrung er nicht ohne Zagen unternehme.

Bei dieser Gelegenheit zeigte sich schon das Temperament des Erkennens und Begreifens, das die anschließende wissenschaftliche Arbeit Muschgs bestimmen sollte; man findet es angedeutet in Bemerkungen wie der folgenden: „Überall besteht das schwarze Fanal einer unheilbaren Tragik, welcher schon früh eine unheimliche Vertrautheit mit dem Tode die maßgebenden Töne leiht, so daß sich alle Forschung vor die Forderung gestellt sieht, einen unverhältnismäßig großen Rest von ungelöster Frage anzuerkennen, subjektives Nacherleben nie ganz auszuschalten, um den erhaltenen Dokumenten eine Atmosphäre zu schaffen.“

Im Jahr 1928 habilitierte sich Muschg an der Universität Zürich. Seine Antrittsrede galt dem Thema „Psychoanalyse und Literaturwissenschaft“. Wie stark neuere psychologische Forschungen auf die Arbeit des Literarhistorikers Muschg einwirkten, erwies sich im Buch „Gotthelf – Die Geheimnisse des Erzählers“ (1931). Muschg befreite da mit seiner Betrachtungsweise den Emmentaler Dichter aus der Provinz und rückte ihn mit großer Gebärde in die Ränge der Weltliteratur. Er suchte „die unbewußten Realitäten“ im Werk Gotthelfs. Dahinter standen die Erfahrungen mit den Erkenntnissen von Freud, Monakow und Jung. Es war dann kein Unterbrechen, sondern ein Fortführen der hier geleisteten Arbeit, als Muschg das Thema der Mystik aufgriff und im Buch „Die Mystik in der Schweiz“ (1935) umsichtig erörterte, es ginge nicht um Geschichte, sondern um „das religiöse Problem“.

Ein Jahr nach dem Erscheinen des Mystik-Buches wurde Walter Muschg als Professor an die Universität Basel berufen. In seiner Antrittsrede sprach er über Josef Nadlers Literaturgeschichte. Nach sorgfältiger Analyse kam er zum Schluß, „daß dieses tumultuarische, politisierende, in schreienden Farben auf das Nichtdichterische in der Literatur hinweisende Werk dem Geist dieser Zeit mit ihrem Aufstand der Massen... entspricht“. So 1936. Was er aber in einem Leben leidenschaftlicher Beschäftigung mit Werken der Kunst erkannt hatte, das faßte Walter Muschg in seinem Werk „Tragische Literaturgeschichte“ zusammen (1948; zweite, erweiterte Auflage 1953). Er hätte, so sagte er, als Motto für diese Studien das Wort Hamanns wählen können: „Genie ist eine Dornenkrone, und der Geschmack ein Purpurmantel, der einen zerfleischten Rücken deckt.“ Das Werk brachte die Fachwelt in Bewegung. Der Literarhistoriker Max Wehrli bemerkte unter anderem dazu: „Mit einer Art metaphysischen Ingrimms und stark polemischer Tendenz gegen die Gegenwartsliteratur werden sozusagen die ‚Existentiale‘ des Dichtertums ergründet.“ Als dann 1956 die Aufsatzsammlung mit dem Titel „Die Zerstörung der deutschen Literatur“ erschien, wurde Muschgs (bisweilen polemische) Sorge um Rang und Wert dichterischen Gestaltens auch für weiteste Kreise deutlich – und der Titel des Buches („Die Zerstörung der deutschen Literatur“) konnte für weniger kompetente, dafür aber sorgenvollere Beobachter zu einem wohlfeilen Paßwort bei ihren Unternehmungen auf dem Feld der Kritik werden.

Walter Muschg verfügte souverän über einen gewaltigen Stoff. Weltliteratur war bei ihm kein leeres Wort, sondern ein sachlich zuverlässiger Besitz. Es gibt bei Muschg keine Meinung, keine Erkenntnis, in der nicht der leidenschaftliche Wille zum Entschiedensein die Sprache bewegte. Sein Temperament war nicht auf Einnehmen gerichtet, sondern auf Stoßen und Anstoßen. Und so hat er alle bewegt.