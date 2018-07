Ein neues Lexikon ist anzuzeigen: ein ebenso umfangreiches wie teures, ebenso anspruchsvolles wie problematisches, dem Gesamtkomplex der Antike geltendes Konvolut, ein lang erwartetes Buch, dessen 3524 Spalten dem gebildeten Leser die Phänomene der Alten Welt, in der Erscheinungen Fülle, verdeutlichen sollen:

„Lexikon der Alten Welt“, herausgegeben von Carl Andresen, Hartmut Erbse, Olof Gigon, Karl Schefold, Karl Friedrich Stroheker, Ernst Zinn, Redaktion Klaus Bartels und Ludwig Huber; Artemis Verlag, Zürich/Stuttgart; 3524 Spalten, 256 Zeichnungen, 33 Karten und Pläne, Register, 280,– DM.

Ein kühnes Unternehmen, eine verwegene Rezension: Es wäre dreist und vermessen, Endgültiges über ein derart umfangreiches Buch äußern zu wollen, das erst seit ein paar Wochen vorliegt. Vorteile und Mängel, wer wüßte das nicht, stellen sich oft erst bei jahrelanger Benutzung heraus; im jetzigen Stadium läßt sich, mit allem Vorbehalt, nur der erste Eindruck eines bescheidenen Sachkenners formulieren, der gemeinsam mit seinen Schülern einen Monat lang in diesem Lexikon Rat gesucht hat und hier vortragen möchte, was seinen Habilitanden, Doktoranden und ihm selber aufgefallen ist.

Ein Vergleich mit „Lübkers Reallexikon des classischen Alterthums“ und dem „Oxford Classical Dictionary“ zeigt dem Betrachter, daß die Stärke des neuen Unternehmens nicht nur – das ist bei dem Umfang eine Selbstverständlichkeit – in der Vielzahl bisher nicht aufgeführter Stichworte, dem Zuwachs an Lemmata, sondern vor allem in der Aufnahme umfangreicher Dachartikel liegt. Man lese die Studien über Erotik, Musik, Recht, Rhetorik (ein Paradestück!), Tempel, Überlieferung, Zeitrechnung: Das sind kleine Monographien, die dem Benutzer die Lektüre umfangreicher Bücher ersparen und ihm, in raffender Übersicht, zugleich einen Zugang zu schwierigen Spezialproblemen eröffnen.

Dabei sei nicht verschwiegen, daß der Vorteil, einen Komplex in seiner Gesamtheit präsentieren zu können, nur um den Preis mangelnder Einzelinformation erkauft werden kann. So angenehm zum Beispiel der Artikel „Griechisches Recht“ sich auch liest: wer Genaueres über die Verbannungspraxis der Hellenen in Erfahrung bringen möchte, sieht sich enttäuscht – ihm wäre mit einem Lemma „Verbannung“ weit eher gedient. Das Ideal ist sicherlich eine Verbindung von Dach- und Einzelartikel, eine Synthese, wie sie Hildebrecht Hommel in seinen Rhetorikabhandlungen vorexerziert – doch von dieser Synopse ist leider auf vielen Gebieten, etwa dem der Geographie, wo so wichtige Artikel wie „Madauros“ oder „Paphos“ fehlen, nicht viel zu spüren.

Es mangelt, das läßt sich sehr schnell erkennen, am Koordinieren, mangelt an verbindlichen Richtlinien und einer einheitlichen Konzeption. Individualität und persönliche Handschrift in Ehren – aber ein Mindestmaß von Übereinstimmung müßte gewährleistet sein. War es wirklich nötig, dem einen Autor zu gestatten, einen Wust von Spezialliteratur zu zitieren (siebzehn Zeilen über „Kerberos“!), während man es einem anderen durchgehen ließ, daß er, ein beliebiges Beispiel, im Fall des Catull nur einen einzigen (!) Aufsatz, eine einzige Sekundärliteraturangabe vortrug? War es unvermeidbar, daß neben dem von stupender Gelehrsamkeit zeugenden Lukrez-Artikel Wolfgang Schmids eine so läppisch-schülerhafte Juvenal-

„Würdigung“ stehen blieb, an deren Ende zu allem Überfluß als erstes auch noch eine längst überholte Textausgabe aufgeführt wurde?