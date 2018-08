Air-Bus-Projekt

Entwürfe für einen Air-Bus soll eine Studiengruppe vorlegen, die vom Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie gebildet wurde. Es wird ein Großraumflugzeug gefordert, das im europäischen Kurz- und Mittelstreckendienst eingesetzt werden kann. Es soll etwa von 1973 an Strecken mit einem besonders großen Passagieraufkommen befliegen und möglichst niedrige Flugpreise ermöglichen.

Motorräder nicht mehr gefragt

Im Juli 1965 waren in der Bundesrepublik insgesamt nur noch 2,1 Millionen Zweiräder mit Motor in Betrieb. Davon sind allein 1,2 Millionen Fahrräder mit Hilfsmotor. Vor zehn Jahren betrug der Bestand an motorbetriebenen Zweirädern noch 3,4 Millionen Stück. Die Zahl der übrigen Kraftfahrzeuge (Pkw, Lkw, Omnibusse) hat dagegen bis Juni dieses Jahres 12,1 Millionen erreicht. Hiervon wurden allein 745 000 Fahrzeuge im ersten Halbjahr 1965 zugelassen.

Immer mehr Konzentration

In der französischen Industrie, die lange Zeit unter einer starken Zersplitterung der Unternehmungen gelitten hat, zeigt sich der Drang zur Konzentration immer stärker. In den ersten acht Monaten dieses Jahres haben in Frankreich 825 Fusionen stattgefunden. Zur Zeit werden täglich etwa 4 Fusionen abgeschlossen.

Automatische Verkäufer