Inhalt Seite 1 — Zur Abwechslung ein Genie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

Wann hat man das Vergnügen, ein Genie vorzustellen, ich meine nicht nachträglich mitzutönen, wenn die ganze Welt längst begriffen hat, wer Picasso und wer Beckmann ist. Das passiert vielleicht zwei- oder dreimal, wenn’s hoch kommt und man lange lebt und man zufällig dabei ist und merkt, was vorgeht.

Horst Janssen ist es, dem ich das eben erwähnte und seltene Vergnügen verdanke. Er war bis vor einer Woche, was man einen Geheimtip nennt. Nicht gänzlich unbekannt, gewiß. Wenn man sich irgendwo in Deutschland mit Leuten, die aus Beruf oder Passion oder beidem die Augen offen halten, über junge Künstler und neue Namen unterhielt und dabei auf Hamburg zu sprechen kam, dann fiel der Name Janssen. Ihr habt doch da so einen spleenigen Burschen, einen absonderlichen Sonderling, der skurrile Dinge macht, sehr begabt, eine Hoffnung. In der Tat, wir kennen ihn in Hamburg, gut kennen wir ihn, seit "Jahrenden", wie man hier wohl so sagt.

Den spindeldürren Kunststudenten, der nicht ganz freiwillig, aber ohne Groll die Landeskunstschule verließ und sich dann und wann als Bürgerschreck betätigte. Den seine erste Liebe, Kreisler könnte das besingen, ins Gefängnis brachte. Heute noch, lange ist es her, erinnert sich der Dirigent des Gefangenenchors – in Hamburg gibt es das, nicht nur im "Fidelio" singt ein Chor der Gefangenen – mit verklärter Miene an Janssens blühenden Tenor. Er ist dann, Schicksal aller Tenöre, recht fett und feist geworden. Eine dufte Type, würde man in Berlin sagen, Janssen in Schlossermontur, Samthose, Pudelmütze, Hausschuhen und Nickelbrille. Aber genau nicht die dufte Type aus der Berliner Boheme, wie man sie im Umkreis von Mühlenhaupt und Schröder-Sonnenstern antrifft. Er hat sich aus Bequemlichkeit auf den Typ stilisiert, den er prächtig und ohne zu posieren ausfüllt und herzeigt.

Warum gerade Hamburg? Janssen hat nie den Wunsch gehabt, nach Paris zu gehen, um wie seine Künstlerkollegen in Paris zu lernen oder Karriere zu machen. Bis auf die letzte seiner Hochzeitsreisen, die ihn um die halbe Welt führte, ist er nie, im Ausland gewesen. Jeder Ortswechsel ist anstrengend und unergiebig. Hamburg ist per Zufall Janssens Heimat. "Meine patriotische Mutter wünschte sich, in Berlin niederzukommen. Aber ich war außerordentlich unpünktlich, und sie verlor die Geduld. So wurde ich auf der Durchreise in Hamburg geboren." Janssen lebt nicht ungern in Hamburg, "wo es regnet, wo in der kleinen Johannisstraße die Notare zwitschern, wo sich die alten Damen von Harvestehude in ihren Stiefeln spiegeln, wo Ingrid im Ballhaus Jahnke sitzt und wartet, wo man nicht über Kunst reden braucht, na, wenn Sie wollen: Wo die Dampfer tuten. Bis heute."

Wie kommt es aber, daß Janssen bis heute oder bis gestern relativ verborgen bleiben konnte? Hamburg ist, zugegeben, kein günstiger Start für eine internationale Karriere. Aber auch in Hamburg kann ein Talent nicht unbemerkt bleiben, zumal Janssen seit 1957 in Abständen von zwei oder drei Jahren seine jeweils neuesten Blätter halböffentlich, nämlich im Treppenhaus seiner Wohnung in der Warburgstraße gezeigt hat. Prominente Leute haben Eröffnungsreden gehalten, einmal Generalstaatsanwalt Ernst Buchholz, ein andermal Wolf Stubbe von der Hamburger Kunsthalle. Es gab von Anfang an einen sympathisch bunt gemischten, gänzlich unversnobten Kreis von Liebhabern und Sammlern, die sich um seine Blätter rissen. Ich habe Graphik von Janssen in Studentenbuden gesehen, nackt an die Wand gepinnt, und kostbar gerahmt in großbürgerlichen Häusern. Also hat die Kunstkritik versagt?

Aber sowohl die lokale, gelegentlich auch die überlokale Presse hat lautstark sein Talent gepriesen, die ZEIT nicht ausgenommen, die 1957 einen seiner frühen Holzschnitte, die "Feuerwehr" von 1957, reproduzierte. Es hat weiß Gott an ihm selber gelegen, an seiner Haltung, die man scheu oder arrogant oder, von heute gesehen, unglaublich intelligent nennen kann. Er wollte sich nicht vorzeitig zur Schau stellen. "Ausstellungen stören mich nur." Nur einigen kleineren Galerien hat er außerhalb Hamburgs gelegentlich seine Blätter überlassen. Als er zur III. documenta eingeladen wurde, hat er nicht abgesagt, aber die Sache verschlampt. Ich weiß, daß eine der tonangebenden Pariser Galerien, die unter anderem den von Janssen durchaus ästimierten Dubuffet vertritt, sich vergeblich um Janssen bemüht hat. Nur auf die I. Internationale der Zeichnung hat er 1964 einige Blätter geschickt und bekam prompt den Kunstpreis der Stadt Darmstadt.