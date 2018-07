Grielicher stand neben dem Zebrastreifen und sagte: „Sehen Sie den da? Er hat nur die linke Hand am Steuer, und die Dame sitzt mit ihrem Rücken halb zur Tür. Sie will uns nicht sehen. Ausländische Wagen sollten übrigens nicht auf Geschäftsunkosten gehen.“

„Der andere Wagen da ist aber keiner, und er ist noch teurer.“

„Und der Chauffeur trägt Glacehandschuhe, und auf dem Nebensitz liegt ein Paket.“

„Er hat uns gesehen!“

„Das täuscht, er blickte auf das Paket.“

„Und der da, Grielicher, der Sportwagen; er kostet mehr als Sie denken.“

„Man fragt sich, wie so ein Wagen in solche Hände kommt. Und dem Fahrer kann man ansehen, was er denkt. Er denkt, wer heute noch zu Fuß geht, der hat versagt.“