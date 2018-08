Von Theo Sommer

Ich kann mir nicht helfen. Wohl wünschte ich mir eine subtilere amerikanische Politik, die den Eindruck vermeidet, im Schatten von Mc Namaras Vietnam-Strategie könne eine Vietnam-Diplomatie gar nicht gedeihen. Zweifel sind mir also durchaus nicht fremd. Und dennoch: Stärker als der Zweifel ist bei mir die Überzeugung, daß das amerikanische Engagement in Vietnam notwendig und stützenswert ist. Bei aller Kritik an seinen Modalitäten halte ich dieses Engagement im Grundsatz für richtig und unvermeidlich.

Diese Ansicht bedarf der Begründung; die Begründung jedoch bedarf einer Vorbemerkung. Ich wehre mich gegen die Unterstellung, ein Liberaler müsse von vornherein und unter allen Umständen gegen das Eingreifen der Vereinigten Staaten in Vietnam protestieren. Vietnam als politisches Problem: das ist für uns Deutsche wie für die Amerikaner ein Konflikt innerhalb der Moral, nicht zwischen Moral und Unmoral; ein Konflikt innerhalb der Vernunft, nicht zwischen Vernunft und Unvernunft. Wo es aber letztlich auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Nützlichkeitsstandpunkten hinausläuft, da braucht sich keiner mit Heiligenschein oder Philosophen-Toga zu schmücken.

Natürlich gibt es den Standpunkt der absoluten Ethik. Er führt logischerweise zum Pazifismus. Vor Pazifisten nehme ich achtungsvoll den Hut ab. Diskutieren jedoch, wirklich argumentieren, läßt sich mit ihnen nicht; dazu ist der Gegensatz von "Gesinnungsethik" und "Verantwortungsethik" zu groß. Die Pazifisten kann ich nur auf Max Webers Aufsatz über den "Beruf zur Politik" hinweisen, worin die Verschiedenheit dieser Maximen aufgezeigt ist. Vor allem auf die bedenkenswerten Sätze:

"Wenn es in Konsequenz der akosmistischen Liebesethik heißt: dem Übel nicht widerstehen mit Gewalt – so gilt für den Politiker umgekehrt der Satz: du sollst dem Übel widerstehen, sonst bist Du für seine Überhandnähme verantwortlich ... Für die Sieger wird sich der Krieg politisch rentiert haben. Und dafür ist jenes Verhalten verantwortlich, das uns jeden Widerstand unmöglich machte. Nun wird der Frieden diskreditiert, nicht der Krieg: eine Folge der absoluten Ethik."

Wenn also einer sagt: "Ich bin gegen alle Kriege, dies ist die einzig moralische Haltung", so kann es darüber keine politische Diskussion geben. Wenn aber einer nur sagt: "Ich bin gegen diesen Krieg", so muß er politisch argumentieren, nicht nur moralisch.

Hier aber, so meine ich, haben viele gefehlt, die sich in letzter Zeit zum Thema Vietnam kritisch zu Wort (oder sollte man sagen: zur Unterschrift?) gemeldet haben.