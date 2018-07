Inhalt Seite 1 — Der schwindende Mythos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Bodo Sdbeurig

Ferdinand Prinz von der Leyen: Rückblick zum Mauerwald. Vier Kriegsjahre im OKH. Biederstein-Verlag, München; 184 Seiten, 11,80 DM.

Der Autor trägt einen großen Namen, aber im Kriege war er ein kleines Rad der Maschinerie, die die deutsche Wehrmacht dirigierte. Das kann nur ein Vorzug sein. Wenn die Historiographie Geschichte nahezu immer von „oben“ sieht, so wird es ihr guttun, einmal zu bedenken, wie sie sich „unten“ darstellte. Ferdinand von der Leyen war kein aktiver Offizier, sondern bewußter Zivilist und ein überzeugter Gegner des Regimes, dem er wider Willen im feldgrauen Rode zu dienen hatte. Umstände dieser Art hielten ihn in spürbarer Distanz und verurteilten zu besonderer Hellsichtigkeit. So flüssig seine schlichten und doch gepflegt geschriebenen Aufzeichnungen zu lesen sind: sie sind keine angenehme Lektüre. Hart ist das Gericht, das den Stand führender Soldaten trifft, geradezu schmerzend ihr dahinscheidender Mythos, der hier oft genug bis zum Skelett abgetragen wird.

Nicht als ob der Rittmeister und spätere Major der Reserve, dem sich in Stäben des Oberkommandos des Heeres eine erstaunliche Umsicht bot, keinerlei Verständnis für den Soldaten zeigte! Im Gegenteil: Wer sein Denken kennenlernen will, wird in diesem Buche Fingerzeige finden, die vieles von dem erklären, was sonst unverständlich bliebe. Der Autor weiß: Der Soldat war nicht erzogen, politisch zu denken oder gar zu folgern. Wollte er seine Aufgaben lösen, die ihn zudem oft überbürdeten, mußte er die Politik anderen überlassen. Nicht minder trennt der Autor die Spreu vom Weizen. Er lobt Ehre und Haltung, wo er beide zu loben vermag. Doch trotz alledem wachsen auf seinen Seiten Abscheu und Verwunderung. Wir können sie teilen, denn von der Leyen belegt ein Versagen in den Wehrmachtspitzen, das seit langem nicht deutlicher herausgearbeitet wurde.

Da ist – seit des Autors Ankunft 1941 im ostpreußischen Mauerwald – von einem Optimismus der Führung die Rede, der ebenso wirklichkeitsfremd wie bestürzend anmutet. Keine Niederlage darf ihn beirren. Der Kriegseintritt Amerikas wird bagatellisiert, die Katastrophe von Stalingrad verdrängt. Wer Miene machte, diese Ereignisse nach ihrem Gewicht zu kommentieren, war des Defaitismus schuldig. Man wird sich vorstellen, zu welch rettenden Einsichten derartige Gewohnheiten befähigten.

Auch gegenüber den Ausschreitungen des Regimes galt Blindheit: Man glaubte an einzelne Verbrechen, weil man an sie glauben mußte, nicht jedoch an die Schuld des Führers, bei dem man stets vergaß, daß er nichts Schändliches befehlen könne. Diese Mentalität, an der Anstand und Feigheit gleichermaßen mitwirkten, ergänzte Mangel an Zivilcourage. Was der Autor über sie bei Vorgesetzten sagen muß, gehört zum Bittersten, freilich auch Heilsamsten des ganzen Buches. Nicht genug, daß Generale nach Kräften die Kluft zwischen Schein und Wirklichkeit förderten; noch hemmungsloser diffamierten sie die Kameraden, die am 20. Juli auch nach ihren eigenen besseren Einsichten zu handeln versuchten.

Von der Leyen erwähnt General Toppe, der seinen Vorgänger – den Generalquartiermeister Eduard Wagner – einen Verräter schimpft; er porträtiert eine erdrückende Mehrheit, die um jeden Preis überleben will und daher ängstlich von denen abrückt, die man der Sympathie für Beck oder Stauffenberg verdächtigt. Wenn es je Zweifel an der Einsamkeit gab, in der die Verschwörer gegen Hitler handeln mußten: dieses Buch weiß sie ein für alle Male zu nehmen. Das waren für den Autor, der zu Verhören zitiert und schließlich nach dem „Prinzenerlaß“ aus der Wehrmacht entlassen wurde, bittere und schmerzliche Erfahrungen. Das aber ist auch eine Bilanz, die den heutigen Betrachter niederschlagen muß.