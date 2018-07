Tod in der Arena hieß Hans Oelschlägers Bericht über den spanischen Stierkampf, und der Anfang ließ das Schlimmste befürchten: Deutsche Touristen ergingen sich am südlichen Strand in Touropa-Maximen über das blutige Schauspiel, eine rauchende Malerin steuerte dialektgetönte Plattheiten bei... doch dann begann das Furioso, ein Bilderwirbel, ein grandioser Traktat über den pas de deux für zwei Hörner und ein rotes Tuch, der auch stilistisch – plastisch, aber nie blumig – ein Meisterstück war. Man klagte nicht an, man beschönigte nicht, man stellte anheim. Corridaszenen zeigten die drei Phasen des Kampfes, Prozeß, Bestrafung und Verurteilung des Stiers; Picadores, Figuren aus Cervantes’ Bilderbuch, Banderilleros und Matadore gaben Proben ihrer Kunst; von den Fingerspitzen gelenkt, wirbelte die Veronika das blutige Schweißtuch umher, tänzelte die rote Krücke, gab sich der toro ungestüm vor der Capa, die sein Meisterhorn, das rechte oder das linke, herausstellen sollte, gesammelt und konzentriert im Angesicht der gefiederten Spieße, bleischwer im letzten Augenblick der jurisdiccion, jener Stunde der Wahrheit, die, Hemingway hat es beschrieben, den ungleichen Kampf noch einmal pari macht: der Torero ist flügelgleich herangeeilt, aber er weiß nicht, ob in der Sekunde des Todesstoßes der Stier die Muleta zur Linken annimmt oder noch einmal, sterbend, sein Haupt hebt.

Stierkampf-Phasen – mit Hilfe präziser Informationen beiläufig analysiert; keine en-bloc-Belehrung; keine Zeigefinger-Moral. Den schrillen Szenen folgten sanfte Folklorepassagen; das Grelle sah sich durch historische Exkurse behutsam relativiert. El Cordobes, der Hühnerdieb Manuel Benitez (ein Messias, gekommen um den Stierkampf zu retten, hätte Hemingway gesagt) ... ein Teufelsengel vom Schlage der kaiserlichen Pantomimentänzer, proletarisch und schön, gut schnell aus dem Bild; man sah, gezüchtet von adligen Familien, andalusische Stiere auf ihren Weiden (die Armen hungern indessen); ein kleiner spanischer Ort, die Rokoko-Arena von Ronda, stellte sich vor; Bäuerinnen hoben die Amphoren mit antikischer Geste zum Brunnen ... und dann, Unheil bedeutend, das Bild des betenden Toreros, ein Schattenriß in der weitgeöffneten Tür, ein Kreuz, eine Madonna, ein strahlendes Gewand, traje de luces: Ich dachte an Ernst Schnabels zu Recht gerühmten Essay über Picassos Skizzenbuch Toros y Toreros, dachte an die Szene, wie zwei Freunde, von einem Hausdiener geleitet, ihr dunkles Hotelzimmer öffnen und auf der Erde, einen Schirm von Heiligenbildern anbetend, den knieenden Stierkämpfer finden.

Vom Mithraskult und den Taurobolien war die Rede, auch der ägyptische Osiris gehört zu den Ahnen; die Verschwisterung von Christlichem und Heidnischem gewann Gestalt: die Toros und die Teresa, Pamplona und die Prozession, Fronleichnam-Mummenschanz und Tücherschwenken in der Arena, Weihrauch und Blutdampf, Jesus Christus, der die Capa schwenkt; der Gekreuzigte an der barrera. So hat ihn Picasso gemalt; Picasso, der sich zu seiner Corridasequenz von einem alten Stierkampftraktat, dem Buch des José Delgado, anregen ließ.

Oelschläger, sagte ich, richtete nicht; er stellte vor, erhellte die Geschichte, wies auf Goyas Schatten und die Schatten der Kaiser vom Escorial, und gerade deshalb nahm sich das Bild des blutbesträhnten, aufbrüllenden, in den Sonnenbrillen der Touristinnen gespiegelten Stiers – so schrecklich und erbarmungswürdig aus: Zirkushausse im Zeichen des Reiseverkehrs ... dazu hat Hemingway das Seine gesagt – Hemingway und, listig-indirekt, der Autor einer Sendung, die zum Weiterdenken und Weiterlesen anregte; Picasso, zwischen Jacqueline Rocque und Jean Cocteau; Picasso unter Ehrengästen und Zigeunern als Präsident der freundlichen Corrida von Vallauris; Ernst Schnabels Beschreibung des unglücklichen Matadoren Julio Aparicio; Koeppens Darstellung des Stierkämpfermuseums, in dem die Tierhäupter ihre toten Opfer behüten, Isleno bewacht Manolete, Joselitos Insignien werden von Bailaor beschützt; Kampf gegen Windmühlenflügel, Kampf mit der Sonne, el sol es el mejor torero, Kampf gegen den Tod mit der blutigen Halskrause: Hans Oelschläger hat die mythischen Konturen, die heidnisch-christliche Silhouetten des ritterlich-grausamen Schauspiels sichtbar gemacht. Um den Doppelaspekt zu betonen, machte er sich freilich einer kleinen Textänderung schuldig: Nachdem der Stierkampf vorbei ist, heißt es im Tod am Nachmittag nach einem langen Hymnus auf die während des Kampfes genossenen moralischen Wonnen, fühle ich mich sehr traurig, aber auch sehr wohl. Die letzten vier Worte um der Ökonomie und Balance willen kurzweg unterschlagend, machte der Autor dieser glanzvollen Sendung einen winzigen Fehler. Das Parón-Manöver mißlang, eine Sekunde lang zuckte der Amatador mit den Füßen. Aber diese kleine Mogelei minderte den Genuß des dreiviertelstündigen paseo durch die Geschichte, durch die Arenen nicht im geringsten. Unseren Hut in den Sand! Momos