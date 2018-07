Alles deutete darauf hin, daß Birnbaum sich in Schwierigkeiten befand. Da war die Hausmitteilung seitens der Dritten Abteilung gewesen, eigenhändig unterzeichnet von Geheimrat von Bottwitz, mit der diesbezüglichen Anfrage. Man konnte nicht behaupten, daß die Anfrage Birnbaum direkt betraf; aber wer die Arbeitsweise des Ministeriums und besonders der Dritten Abteilung kannte, der wußte, es konnte sich nur um Birnbaum handeln. Danach, während der allwöchentlichen Freitagmorgenkonferenz, hatte der Herr Minister selbst die Angelegenheit der Steuerveranlagung gegen Kunkel & Söhne erwähnt und in seiner täuschend leisen Art gefragt, wann denn diese unangenehme Sache nun endlich erledigt würde; man hatte allgemein bemerkt, daß sein Blick sich, während er die Frage stellte, auf Birnbaum richtete. Und schließlich: diese Veröffentlichung! Gezeichnet A. B., war doch in der Königlichen Vierteljahresschrift für Steuer- und Finanzwesen ein kurzer Aufsatz über das Besteuerungssystem des Fürstentums Lauenburg von 1760 bis 1804 erschienen. Jeder Eingeweihte erkannte sofort, was dahintersteckte: eine kaum verhüllte Polemik gegen Geheimrat von Bottwitz’ Reformpläne. A. B. – Arnold Birnbaum; der Mann hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, ein paar andere Anfangsbuchstaben auszusuchen.

Beim Mittagessen in den „Drei Grenadieren“ besprachen Assessor von Pohle, Untersteuersekretär Kellermann und ich die Lage. Während von Pohle sein Eisbein zerlegte, sagte er: „Wie erklärt sich das? Birnbaum! Ein harmloses Blümchen am Wege, hat man geglaubt... Sie sind doch sein Freund, nicht?“

„Freund?“ sagte ich; mit von Pohle mußte man vorsichtig sein, der ging über Leichen. „Wir logieren beide bei Madame Puttkammer; weiter geht unsre Freundschaft kaum.“

„Ach so“, sagte von Pohle und saugte an seinen Zähnen; gelbes Gebiß mit Zwischenräumen, in denen sich ständig Fleischteilchen festsetzten. „Aber ihr verbringt eine Menge Zeit miteinander.“

„Ist doch erstaunlich, wie er sich dabei hält“, erwähnte Untersteuersekretär Kellermann. „Wenn man nicht wüßte, in welchen Schwierigkeiten er sich befindet, ansehen würde man’s ihm nie. Sie dagegen, Dreßler“ – über seine gehäuft volle Gabel hinweg wandte er sich mir zu – „wenn Sie in Birnbaums Haut stäken und es säße Ihnen die ganze Dritte Abteilung plus Bottwitz persönlich plus dem Herrn Minister im Nacken, Sie würden bleich wie ein Pißbecken herumlaufen, und die Finger würden Ihnen zittern, daß Sie die eigene Unterschrift nicht leisten könnten.“

Ich versuchte, Kellermann mit einem Blick zu zermalmen; aber er kaute gleichgültig und verschlang, was er gekaut hatte.

Er hatte recht, natürlich. Ich habe keinerlei Beziehungen durch meine Familie; in meiner Verwandtschaft findet sich kein irgendwie nennenswertes Vermögen; alles, was ich bin oder je sein werde, muß ich mir selbst erarbeiten; und die Sprossen der behördlichen Leiter sind schlüpfrig vom Schweiß derer, die da über einem klimmen. „Ich würde mich eben nie in Birnbaums Haut befinden“, gab ich schließlich zu bedenken.