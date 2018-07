Inhalt Seite 1 — Ein Balte zu Zeiten Napoleons Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst von Salomon

Boris Uxkull: Armeen und Amouren. Ein Tagebuch aus napoleonischer Zeit. Verlag Rowohlt, Reinbek; 322 Seiten, 22,– DM.

Erst zweihundert Jahre nach der Erfindung der beweglichen Lettern des Johann Gensfleisch, genannt Gutenberg, wurde das Druckwerk „Simplicius Simplicissimus“ von Grimmelshausen verbreitet, welches als erstes Dokument einer deutschen Nationalliteratur gelten mag – ein Erlebnisroman. Der Dokumentarroman auf Grund eigenen Erlebens blieb durch die ganze Geschichte der deutschen Literatur das besondere Beispiel einer den Deutschen eigentümlichen Beschreibung, wie etwa der Gesellschaftsroman jenes der Franzosen. Und „Trutz Simplex oder Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche“ regte Bert Brecht, den einzigen namhaften Dramatiker unserer Zeit, zum Beispiel einer ihm eigentümlichen Dramatik an. Die wohl bewegendste Zeit der deutschen Geschichte, der Dreißigjährige Krieg, fand ihre chronistische Basis in dem Erlebnis eines Mannes, der sie erlitt, nicht also eines, der in ihr verantwortlich war.

Seither aber blieb auch dies besondere Genre der Betrachtung einer Zeit recht eigentlich lebendiger als die mancherlei Memoiren, Bezeugungen und Berichte aus anscheinend legitimer und den Historiker bindenden Hand. Nicht die Feldherren und Diplomaten mit ihren Fakten und Daten, Dokumenten und Rechtfertigungen konnten das Bild vergangener Zeiten eindringlich genug vermitteln, es bedurfte der stereoskopischen Ergänzung von unten her. Die Napoleon-Bibliographie ist gewaltig, aber lebfrisch blieben die Schriften der sozusagen persönlich Betroffenen, wie etwa die „Histoire d’un conscrit de 1813“ der beiden Franzosen Ennsmann und Chatrian, die „Erlebnisse eines einfachen Soldaten der napoleonischen Armee“ schilderten, oder die ,,Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten“, des „Glückssoldaten“ Johann Konrad Friedrich, einer Art deutschen Casanovas, der sein Glück freilich nicht wie der große Venezianer im Spiel und in den Frauen suchte, sondern in den Frauen, die ihm im Kriege begegneten; und verdanken wir Casanova den wie unbeabsichtigt hingepinselten Hintergrund der Gesellschaft seiner Zeit, der „Glückssoldat“ lebte und trieb unter Menschen, deren Handel und Wandel sich unter dem Schatten der Kriege abspielte, plötzlich dem Leser ein bedeutend plastischeres Bild der jeden einzelnen bedrohenden oder beglückenden Ereignisse vermittelnd.

Heute, hundertfünfzig Jahre nach der napoleonischen Zeit, fügt sich nun ein Buch hinzu, das die Abenteuer des „Glückssoldaten“ auf eine überraschende Weise ergänzt. War Friederich mehr Soldat als Krieger von Geblüt, mehr umgetriebener Bürger aus Frankfurt am Main, auf Seiten Napoleons wie durch Zufall fechtend und nicht recht wissend, warum, so enthüllt sich der junge baltische Baron Uxkull als fröhlicher Kavalier, sehr bewußt auf russischer Seite fechtend, und die bösen Seiten des Krieges sind ihm, der in 13 Schlachten focht, als Ordonnanzoffizier in einem noblen russischen Kavallerie-Regiment doch stärker gegenwärtig, als dem den geschichtlich entscheidenden Zentren doch ferneren Ysenburger Jäger Friederich. Beiden gleich bleiben freilich die günstigen Gelegenheiten des Soldaten, rasches Glück bei den Frauen zu suchen.

Die Tagebücher des Boris Uxkull wurden bearbeitet und herausgegeben von Jürgen Detlev Freiherrn von Uexküll, einem Urgroßneffen des Boris, als einer der wenigen Bestandteile des Uexküllschen Familienarchivs, das die Wirren der letzten Jahrzehnte überdauert hat. Sie sind in deutsch, französisch und russisch geschrieben – und mit herrlichen naiven Zeichnungen des Boris versehen, die beweisen, daß dieser damals zwanzigjährige Knabe musisch begabt war, mindestens aber graphisch wie Goethe, dessen Zeichnungen durch ihre Versuche zur Genauigkeit so seltsam anrühren.

Seltsam aber ist auch die Empfindung des Lesers, der den großen Roman „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoj bewundert, dieser Boris Uxkull sei zumindest durch seine Tagebücher dem russischen Dichter bekannt gewesen. Dabei mag es verwunderlich sein, daß dieser junge baltische Edelmann in der Großzügigkeit des Denkens und der Intensität seiner Konflikte dem Phänomen des Krieges so sehr den russischen Helden Tolstojs ähnelt, gleichzeitig aber keinen Augenblick vergessen läßt, daß seine Liebe zur estnischen Heimat und Lebensart der Balten seine Wurzel in seiner Zugehörigkeit zur europäisch-deutschen Kultur jener Zeit hat, seine Treue zum Russischen Reich aber in keiner Weise beeinträchtigt erscheint durch die typische Balance, die den Balten ermöglichte, der russischen Oberschicht in fruchtbarer Weise anzugehören, ohne daß es den Balten gegönnt war, auch die Herrschaftsschicht in den baltischen Provinzen zu bilden – die staatliche Macht wurde russisch repräsentiert. Das so oft gescholtene „Herrenbewußtsein“ der Balten erwies sich in der siebenhundertjährigen Geschichte des Baltentums als eine wahrhaft seigneurale Haltung, die es – wie im Beispiel des jungen Boris Uxkull – immer möglich machte, in freier Willigkeit dem Staate zu dienen, dessen Ordnung ihm den Stolz auf seine Besonderheit ließ und anerkannte. Man kann die Tagebücher des jungen Boris Uxkull nicht lesen, ohne die besondere Tragik des Unterganges dieses deutschen Volksteiles zu empfinden.