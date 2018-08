Jeder Arbeitnehmer wird im nächsten Jahr 100 Mark für den Betrieb der Bundesbahn aufbringen müssen. So hat es Bundesschatzminidem Minister beipflichten, Das ist, so muß Zudem Minister beipflichten, ein unhaltbarer Zustand.

Und um nun zu verhindern, daß die Bundesbahn noch mehr Zuschüsse benötigt als die für 1966 veranschlagten knapp drei Milliarden Mark, hat das Bundeskabinett eine Erhöhung der Tarife genehmigt. Der Bundesbahn sollen dadurch etwa 420 Millionen Mark mehr zufließen. Das reicht gerade aus, daß die Bahn die höheren Löhne und Gehälter für ihre Beamten, Angestellten und Arbeiter aufbringen kann. Der Sanierung der Bundesbahn bringt uns die Tariferhöhung keinen Schritt näher.

Immerhin, auch für die Bundesregierung sind jetzt die Stillegung unrentabler Strecken, ein Abbau des Personalbestands und eine Umorganisation des Bundesbahngefüges diskutable Themen, nachdem derartige Vorschläge noch vor Monaten – vor der Bundestagswahl – einen Proteststurm hervorriefen und damit für die Regierung tabu waren.

Als Verkehrsminister Seebohm die Tariferhöhung vor der Öffentlichkeit erläuterte, versicherte er, daß die Gesamtplanung, an der man arbeite, davon ausgeht, mit dem jeweils geeignetsten Verkehrsmittel die beste Verkehrsbedienung zu erzielen. Dem muß man uneingeschränkt zustimmen.

Es ist dann jedoch kaum zu verstehen, wieso der Minister meint, daß die Bundesbahn wegen ihres Konkurrenzverhältnisses zu anderen Verkehrsträgern keine kostenechten Tarife einführen könne. Wendet man den zitierten Grundsatz an, so dürfte die Bundesbahn künftig eben nur solche Dienste betreiben, in denen sie wirtschaftlich konkurrenzfähig ist. Hier fehlt noch immer die politische Entscheidung, welche Aufgaben die Bahn nun eigentlich in der Zukunft übernehmen soll. hm