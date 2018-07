E. H., München

Wer es in Bayern von Berufs wegen mit Geld oder der Justiz zu tun hat, gehört einer heimtückischen Verschwörung an, deren erklärtes Ziel die Vernichtung einer Gräfin ist. Dieser Eindruck drängt sich jedem auf, der die voluminösen Schriftsätze und Druckwerke liest, die auf Josefine Reichsgräfin von Wrbna-Kaunitz zurückgehen.

Nach mancherlei Eskapaden, bei denen die wegen Devisenvergehens rechtskräftig verurteilte „Sperrmark-Gräfin“ den Justizbehörden auf der Nase herumtanzte, eröffnete sie vor zwei Monaten einen Feldzug zu ihrer Rehabilitierung. Nicht zufrieden damit, daß eine ungewöhnlich nachsichtige Justiz ihr den Einzug in die Gefängniszelle zu ersparen gesonnen scheint, ließ sie eine Salve von Strafanzeigen ab.

Die bürgerlich geborene, verheiratete, geschiedene und verwitwete Fabrikantentochter mit dem Aristokratentick, der in zweiter Ehe der Adelstitel zugelaufen ist, war wieder einmal in aller Munde. Aus manchen Druckspalten flossen Mitleidstränen über das arge Schicksal, das der alten Dame in dem von unbarmherzigen Gläubigern ausgeräumten Zimmer bereitet wurde. Betrug, Untreue, Unterschlagung und Rechtsbeugung sollen an ihr begangen worden sein. Diese beachtliche Auswahl aus dem Strafgesetzbuch legte die Sperrmark-Gräfin so ziemlich jedem zur Last, der einmal mit ihrem Fall in Berührung gekommen war und sich nicht von ihren Beteuerungen hatte betören lassen: den Finanzbeamten, der Ministerialbürokratie, Bankiers, Richtern und Buchhaltern.

Nachdem sich der Staub wieder gesetzt hatte, teilte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I im Juristendeutsch und unter geflissentlichem Übergehen des nach Gerichtsbekundung unzulässigerweise geführten reichsgräflichen Titels mit: „Der Strafanzeige der Frau Josefine Wrbna-Freundenthal wird keine Folge gegeben.“ Die erhobenen Beschuldigungen seien nämlich in keinem wesentlichen Punkt neu und teilweise schon vor Jahren immer wieder vorgebracht worden. Es gab darum schon Ermittlungsverfahren, außerdem sind die Behauptungen der Sperrmark-Gräfin in Strafgerichtsverfahren durch alle Instanzen, vor Finanzgericht und Vollstreckungsgericht sowie in zahlreichen Zivilprozessen, geprüft worden. In allen diesen Verfahren sei die Anzeigeerstatterin mit allen ihren wesentlichen Einwendungen unterlegen. Eine neue eingehende Überprüfung habe ergeben, daß keinerlei Anlaß zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bestehe.

Damit ist die Sperrmark-Gräfin von der Justizbehörde in den weiten Bereich der nicht ernstzunehmenden querulatorischen Typen eingereiht worden. Allerdings können der bayerischen Justiz die zahlreichen Veröffentlichungen über den Fall Kaunitz kaum entgangen sein. Es zeugt nicht gerade von einer souveränen Pressepolitik, daß den detaillierten Vorwürfen der Reichsgräfin mit den allgemeinen Redewendungen einer Einstellungsverfügung geantwortet wird – abgedruckt in Kleinbuchstaben in der Spalte „Mitteilungen aus den Ministerien“ in der „Bayerischen Staatszeitung“.