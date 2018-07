"Farbobjekte + Signale" (Berlin, Haus am Waldsee): In ungewohnter Gruppierung erscheinen hier drei Maler und zwei Bildhauer, die in den letzten Jahren häufig allein oder in anderen Zusammenhängen aufgetreten sind. 59 Arbeiten, stark- oder auch grellfarbige, nicht mit dem Zirkel, aber nach geometrischen Prinzipien konstruierte Objekte und Signale füllen das geräumige Haus mit lautem optischen Spektakel. Sie, die ausstellenden Künstler, verbindet, wie Thomas Kemper schreibt, "daß sie in Deutschland konsequent ihren Weg neuer Abstraktion in Malerei und Plastik vorantreiben", eine Gegenströmung zu Pop, Neuem Realismus und Neuer Figuration. Ist aber, was Winfred Gaul vorzeigt, neuabstrakteMalerei? Mit seinen Verkehrszeichen rangierte er eben noch unter den Neurealisten. "Meine Verkehrszeichen sind die Hieroglyphen einer neuen Großstadtkunst. Sie usurpieren die Banalität des Jargons ihrer Vorbilder, um daraus eine neue Sprache mit einer neuen, frischen und unverbrauchten Schönheit zu formen." Die neuen Objekte, Lack auf Novopan, haben dank plakativer Farben Signalcharakter, rechte Balkenwinkel zielen ins Zentrum einer kreisrunden Fläche, die, bei der "Bremer Flagge", durch ein rot-weißes Wellenband unterteilt wird. Verkehrszeichen, Flaggen, Signale werden nicht nach realen Vorbildern gebildet, sondern frei erfunden und im Raum placiert. Bei Karl Georg Pfahler sind die Farben weniger dissonant, das Konstruktionsgerüst ist asymmetrisch, verschiedene Bildebenen sind übereinandergeschoben, im dreidimensionalen Deckenbild werden bemalte Aluminiumplatten nach verschiedenen Richtungen auseinandergewinkelt. Lothar Quinte hat sich von den Monochromen getrennt, Horizontalstreifen treten aus dem zartgetönten Grund, er erscheint fast zu sanft, zu meditativ in dieser Gruppe, ein abstrakter Romantiker, kein aggressiver Signalist. Utz Kampmanns vielfach preisgekrönte "Farbobjekte" erinnern an Holzbaukastenspiele, von "kalten Einflüssen aus der zweiten Hälfte des XX. Jahrhunderts" ist nicht viel zu spüren. Kaspar Thomas Lenk arbeitet mit polychromierten Holzplatten, er ordnet sie horizontal oder vertikal in verschobenen Schichtungen zu trichterförmigen Gebilden oder zu raffiniert ausbalancierten Wendeltreppen, seine Objekte jedenfalls haben so viel Witz und Phantasie, wie es in diesem begrenzten Genre möglich ist.

"Bilder im Abonnement" (Berlin, GalerieSchüler): Seit 1950 veranstaltet Schüler jedes Jahr im Dezember seine Abonnement-Ausstellung.Ein Abonnent kann sich drei Bilder von verschiedenen Malern aussuchen und als Leihgabe zu Hause aufhängen, er bezahlt ein Jahr lang in Monatsraten den mittleren Wert (die Bilder kosten zwischen 400 und 3000Mark), dann kann er sich, nachdem er mit den Bildern gelebt und sie erprobt hat, entscheiden, welches er behalten will. Schüler war der erste, der das Bilder-Abonnement in Deutschland praktiziert und damit einen Stamm von jungen Sammlern herangezogen hat. Diesmal kann der Abonnent zwischen zwölf großenteils prominenten Berliner und westdeutschen Künstlern wählen, darunter Winter, Trökes, Trier, Bernard Schultze, Thieler, Kliemann, Brüning (also die gleichen Maler, die auch sonst bei Schüler zu sehen sind).

Gottfried Sello