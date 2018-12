Von Dietrich Strothmann

Das war der Fluch der dummen Tat: Kaum waren die wahren Hintergründe im Fall des Münsteraners Schelsky ans Tageslicht gelangt, erschienen in einigen Zeitungen Artikel, die in zornig-sarkastischen Worten vor einer "zweiten Entnazifizierung" in der Bundesrepublik warnten. In der Welt fragte Walter Görlitz "Darf Jugend nicht irren?", in Christ und Welt Carl Gustav Ströhm: "Beginnt nun die Jagd auf die Pimpfe?", und in der Welt am Sonntag flaxte Armin Mohler: "Der nächste Nazi bitte!" Warum ereiferten sich die drei Kommentatoren?

In den letzten Wochen hatten in der öffentlichen Diskussion die Namen von zwei amtierenden Hochschullehrern die Runde gemacht: Götz Freiherr von Pölnitz und Helmut Schelsky. Es ging um das Thema "braune Universität".

Die beiden Gelehrten haben im Grunde nichts miteinander gemein. Ihre Vergangenheit ist höchst unterschiedlicher Natur, jeder ist ein Fall für sich: der zurückgetretene Gründungsrektor der Regensburger Universität, der Historiker Pölnitz, in dessen Rektorrats- und Fakultätsakten belastende Dokumente gefunden wurden und der Soziologe Schelsky, dem eine nazistisch gefärbte Studie aus dem Jahre 1934 zur Last gelegt wurde. So unerfreulich die Aufdeckung des einen Falles, so lächerlich die Umstände der anderen Affäre auch sein mögen – man könnte über beide hinweggehen, wären für sie nicht Verteidiger auf den Plan getreten, die sich mit falschen Argumenten für eine falsche Sache stark machten.

Die Gründe, warum Professor Schelsky als "Nazi" an den Pranger gestellt werden sollte, waren kaum bekannt geworden – das Geschoß kam aus Paderborn, wo man sich über die Standortentscheidung (Bielefeld) der neuen ostwestfälischen Universität (Gründungsrektor war Schelsky) geärgert hatte –, da waren auch schon die "schlafenden Hunde" geweckt: Sie zogen gegen die "Heckenschützen" und gegen die "Demagogenriecherei" zu Felde, nahmen jene aufs Korn, die sich "mit dem Eifer eines Vorstehhundes auf der Hühnerjagd" betätigten; sie kanzelten die "Wächter der Integrität, die Richter der neuen Inquisition" ab, die das Feuer eröffneten, angeblich nur, um zu vernichten. Sie hoben den Zeigefinger vor einer "Politik der totalen Säuberung" und unterstellten gleich allen, die es nicht in der Ordnung finden, daß ehemalige NS-Professoren zu Gründungsrektoren erkoren werden, die diesen Staat und die Wissenschaft repräsentieren, sie machten es wie weiland Heinrich Himmler: verlangten, wenn auch keine arische Großmutter, so doch "makellos weiße Westen nicht nur für die Gegenwart, sondern möglichst noch vom Tage der Geburt"! Und weiter: Solches "politisches Denunziantentum" enthalte im Grunde ein "gerütteltes Maß an Selbstgerechtigkeit(die Schuld beim andern suchen – nur nicht bei sich selbst)". So stand es in der Welt und in Christ und Welt.

Der Eifer, mit dem auf diese Weise der Fall Schelsky und der blamable Anlaß der Paderborner Attacke ins rechte Licht gerückt wurden, ist aller Ehren wert. Aber er verfälscht das Problem, indem er diese Bagatell-Affäre als das "Symptom einer politischen Krankheit" in der deutschen Öffentlichkeit diagnostiziert. Diese Affäre ist aber nicht charakteristisch: Schelsky und Pölnitz gehören nicht zusammen in einen braunen Topf. Der Fall Schelsky ist ein Fall Paderborn, der Fall Pölnitz dagegen ein Fall nationalsozialistischer Vergangenheit.

Helmut Schelsky war 21 Jahre alt, ein Student also, als er 1934 in seiner Schrift "Sozialistische Lebenshaltung" unter anderem diesen Satz schrieb: "Wahrer Sozialismus ist es, Leute, die für das Volk ihre Leistung nicht erfüllen oder es gar schädigen, auszuschalten oder sie sogar zu vernichten." Zu solchen Ergüssen sagt der Soziologieprofessor heute: "greulicher Unsinn". Und Minister, Rektoren, Kollegen, Abgeordnete und Studenten nehmen ihn, der sich auch in seinem Buch "Ortsbestimmung der deutschen Soziologie" von den Verirrungen der Gesellschaftswissenschaften im Dritten Reich eindeutig distanzierte, vor dem Paderborner Manöver in Schutz.