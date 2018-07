Inhalt Seite 1 — Somerset Maugham Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Philip Toynbee

Für einen volkstümlichen Schriftsteller war Somerset Maugham eigentlich immer ein wenig zu exzentrisch. Ein genauer Beobachter, ein witziger Geist, vermied er nie Grausamkeiten, wo sie angebracht schienen, und den Vorwurf, zuweilen „gemein“ zu sein, hätte er sich gefallen lassen müssen. Sein Erfolg war das Ergebnis seines schriftstellerischen Geschicks.

Die Erfolgstechnik seiner Geschichten war beachtlich, und kaum einer von den zeitgenössischen Autoren kann sich mit seinem schriftstellerischen Talent messen. Unter den Intellektuellen galt Maugham immer als eine leicht peinliche und unangenehme Gestalt. Und das hing nicht nur mit seiner Popularität zusammen – Maugham war, alles in allem, ein oberflächlicher Schriftsteller in des Wortes ursprünglichster Bedeutung.

Er hatte einen Hauptspaß am Beobachten und Berichten, wenn immer er sich aber mit Erklärungen versuchte, konnte er bei Urteilen landen, die deutlich zeigten, daß er besser daran getan hätte, sich auf seine glänzende Beobachtungs- und Charakterisierungskunst zu verlassen. Sein „großer“ Roman „Der Menschen Hörigkeit“ war einfach deswegen ein Fehlschlag, weil Größe von der hier notwendigen Art außerhalb seines Möglichkeitsbereiches lag. Maugham kann, bei genauerem Zuschauen, auch nicht ein guter Schriftsteller genannt werden. Seine Seiten sind oft prall gefüllt mit Klischees, hochtrabende Trivialitäten wie „sie war exquisit gewandet“ eingeschlossen.

Dies mag als ein hartes Urteil erscheinen. Aber Maughams tatsächliches Verdienst wird dadurch nicht berührt. Er war alles andere als ein Schriftsteller für Schriftsteller, und seine wahre Leistung lag darin, daß er einen eigenen Beitrag lieferte zur Etablierung englischer Sitten und Lebensart. Wenn man bedenkt, daß seine direkten Vorgänger als Publikumslieblinge Marie Corelli und Hall Caine waren, dann merkt man, welch eine Revolution des Durchschnittsgeschmacks er bewirkt hat. An Stelle von falschen und romantischen Träumen gab Maugham bittere Kostproben der Wirklichkeit. T. S. Eliot wies darauf hin, daß menschliche Wesen „nicht sehr viel Wirklichkeit vertragen können“. Maughams nicht unbedeutendes Verdienst war es, sie dazu zu bringen, ein gutes Stück mehr zu ertragen, als sie vorher zu ertragen bereit waren.

Geboren wurde er in Paris (wo sein Vater Rechtsberater der britischen Botschaft war), seine Eltern starben früh. Eine unglückliche Schulzeit verbrachte er in England, sein Stottern war eine Qual für ihn. Er erfreute sich dann des Studiums der Medizin an der St.-Thomas-Klinik und der Freiheit in einem möblierten Zimmer.

Nachdem er seine Ausbildung als Arzt beendet hatte, begann er sein Berufsleben als Geburtshelfer für die Mütter von Lambeth Walk, wo er, der Freund des Vergnügens, eine Menge über den Schmerz lernte. Diese Lektion sollte er nie vergessen. Er verachtete immer jene idealistische Philosophie, die den Schmerz vergänglich und das