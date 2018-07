CASPAR VARROS RECHT

Schauspiel von Julius Hay

Wuppertaler Bühnen, Schauspielhaus

Seinen größten Bühnenerfolg schrieb der Ungar Hay (1938) in der Emigration: das Schauspiel „Haben“. (In Deutschland ist es als eine Fernsehinszenierung bekannt, wird jetzt aber auch von mehreren Theatern vorbereitet.) Es scheint für die Schaffenskraft und -weise dieses Bühnenschriftstellers bedeutsam zu sein, daß die Handlung in einem ungarischen Dorfe spielt und daß ein Prozeß, die Anklage gegen 41 Bäuerinnen wegen Gattenmordes, die Fakten lieferte. Auch die jüngste Uraufführung Hays galt einem Stück, das seine Wurzeln im ungarischen Dorf und in einem Prozeß hat.

Wieder ist von einem Erfolg, einem durchschlagenden sogar, zu berichten. Mit „Gáspár Varrós Recht“ sah sich der inzwischen fünfundsechzigjährige Ungar in Wuppertal persönlich gefeiert.

Als der ungarische Aufstand von 1956 niedergeschlagen wurde, verschwand auch „Gáspár Varrós Recht“ von jener Budapester Bühne, die dieses Zeugnis des „Tauwetters“ bereits probte, aber nicht mehr herausbringen durfte. Was jetzt im Wuppertaler Schauspielhaus seine Uraufführung erlebte, ist ein deutsch geschriebenes Stück, das der Autor in engem Kontakt mit seinem deutschen Regisseur Carl M. Weber aus der Sicht des Jahres 1965 und für deutsche Zuschauer überarbeitet hat. Gáspár Varro ist Schweinehirt innerhalb der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft „Einheit“. Ausgerechnet ihm, der schon die Säue Sr. Exzellenz, eines „gewesenen“ k. u. k. Generals, hier im Dorfe hütete, muß jetzt ein katastrophales Schweinesterben passieren. Die Gründe sind Organisationsfehler und menschliches Versagen von Funktionären, die den berufserfahrenen, aber machtlosen Varro im Stich lassen.

Varrós Gegenspielerin, die junge Terka Oszkó, kann ein Minus im Kreis-Schweine-Soll nicht gebrauchen. Damit ihre Parteikarriere nicht aufgehalten werde, setzt sie bei den ihr willfährigen Männern in der Kreisstadt ein politisches Urteil, acht Jahre Gefängnis für den unschuldigen Varro, durch.