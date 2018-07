Was tun die Matrosen eigentlich? – Rost klopfen und Anstrich erneuern, lautet eine gängige Antwort auf diese Frage. Sie ist, wie so viele Vorurteile, falsch. Denn es gehört natürlich mehr zur Tätigkeit eines Matrosen, so viel, daß die Reeder immer darauf bestanden haben, daß Matrose ein Lehrberuf mit dreijähriger Lehrzeit sein müsse.

Und nun soll das plötzlich nicht mehr so sein. In ihrer Not, ihre Schiffe mit Besatzungen bemannen zu können, haben die Reeder jetzt den „ungelernten Decksmann“ erfunden, der nach einer Einweisung von vierzehn Tagen zum Seemann getrimmt werden soll. Das spart 160 Mark Heuer im Monat gegenüber dem Vollmatrosen, birgt aber auch ein nicht geringes Risiko für den Betrieb des Schiffes.

Sicher, wir befinden uns in einer Periode des Umbruchs. Mancher Lehrberuf hat im Laufe der Zeit seinen Sinn verloren; und andere Tätigkeiten, die noch vorgestern von ungelernten Kräften erfüllt werden konnten, sind inzwischen so kompliziert geworden, daß morgen eine höhere Ausbildung dafür notwendig ist. Es wäre aber zu begrüßen, wenn die Reeder sich heute überlegen, welche Anforderungen morgen an den Seemann zu stellen sind und wie daher die Ausbildung aussehen muß.

Der „ungelernte Decksmann“ aber ist kein Schritt in diese Richtung. Es ist die tarifliche Legalisierung eines bedauerlichen Zustandes, der eingerissen ist, weil man es in der Vergangenheit versäumt hat, die Besatzungen so zu pflegen, daß sie an ihrem Arbeitsplatz blieben. Nun, da die deutschen Reeder viele neue Schiffe bauen für Besatzungen, die es vorerst noch nicht gibt, müssen sie zudem bei einem neuen Heuertarif tief in die Tasche greifen und Zuschläge bis zu 28 Prozent bewilligen. cb.