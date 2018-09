„Weihnachten können unsere Boys zu Hause feiern!“ General Douglas MacArthur, der vor fünfzehn Jahren diese Parole ausgab, wußte, was seine Soldaten hören wollten, als er sie am 24. November 1950 zur „letzten“ Offensive im Korea-Krieg antreten ließ. Kaum hundert Kilometer trennten sie noch vom Jalu, dem Grenzfluß zwischen Nordkorea und China.

Seit die 8. Armee den 38. Breitenkreis überschritten hatte, um gemäß dem UN-Beschluß die nordkoreanischen Friedensbrecher zur Räson zu zwingen, war der Feldzug fast ein Spaziergang gewesen. Die amerikanischen Kommandeure führten ihn nach dem Motto: „Jungens, wenn Ihr was am Horizont seht, nur nicht schießen, es sind bestimmt unsere eigenen Leute!“

Ende Oktober allerdings hatte sich der Feind kurz vor dem Jalu doch noch zum Kampf gestellt: keine Nordkoreaner mehr, sondern zum erstenmal Chinesen. Nach ein paar Gefechten jedoch waren sie wie vom Erdboden verschluckt. Die Meldung von Radio Peking, daß jetzt chinesische „Freiwillige“ in den Reihen der nordkoreanischen Armee mitkämpften, schreckte niemanden. Noch am 24. November glaubte General MacArthur, die Chinesen hätten nur eine „symbolische“ Truppe diesseits des Flusses. Alle amerikanischen Geheimdienste hatten zwar gewaltige Truppenkonzentrationen in Nordchina festgestellt, aber in Nordkorea wurden allenfalls 60.000 Chinesen vermutet.

In Wirklichkeit waren es am 1. November schon 180 000 Mann, und als MacArthurs Armeen zum Jalu vorstoßen wollten, rannten sie gegen eine Übermacht von 300 000 ausgeruhten und kampfbereiten Chinesen an. Nach einem Tag mußte der UN-Kommandeur einen demütigenden Rückzug befehlen. „Ein völlig neuer Krieg“ hatte begonnen.

Dem Feldherrn waren dabei die Hände gebunden; er durfte den Kampf nicht in das Heimatland des Angreifers hineintragen; seine Bomber durften weder die Brücken über den Jalu noch die Flugplätze der chinesisch-sowjetischen Düsenjäger bombardieren. Die Politiker in Washington und in der UN wollten keine Ausweitung riskieren. Da die Chinesen offiziell nur mit „Freiwilligen“ in den Kampf eingegriffen hatten, hielt sich auch Washington an die Regeln des begrenzten Krieges. Es scheute den unbegrenzten, weltweiten Krieg.

Der Jalu, ein schmutzig-graues Gewässer zwischen wilden, verschneiten Tälern, wurde MacArthurs Beresina. Wetterharte chinesische Bauernsöhne, zunächst ohne Panzer, ohne Flugzeuge, ohne Haubitzen und ohne motorisierten Troß, ausgerüstet lediglich mit Maschinengewehren, Mörsern, Karabinern und Handgranaten, entwanden ihrem technisch überlegenen Gegner den Sieg. Bei Nacht und Schneegestöber waren die „Volksfreiwilligen“ über – den Jalu marschiert und hatten sich dann unerkannt in Tälern und Hütten zur Offensive bereitgestellt. Kein Agent hatte sie verraten, kein Aufklärer sie entdeckt.

Aber verhängnisvoller noch als das Versagen der Geheimdienste war der Mangel an Intuition bei den Politikern und Militärs. Keiner von ihnen hatte, wenn überhaupt, eine chinesische Intervention solchen Ausmaßes erwartet. Dabei hatte es an deutlichen Warnungen und Vorankündigungen aus Peking nicht gefehlt.