Die Zeiten, da sich die Sparkassen in Deutschland auf die Verwaltung und Anlage von echten Spargeldern beschränkten, sind seit langem vorüber. Es gibt keinen Bankzweig, in dem sich heute die Sparkassen nicht betätigen. Die Neue Sparcasse von 1864 in Hamburg, im Bankverkehr kurz Neuspar genannt, ist kurz vor Jahresschluß nun auch in das Lebensversicherungsgeschäft „eingebrochen“. Sie hat eine Tochtergesellschaft, die Neue Lebensversicherung von 1964 AG, gegründet.

Die Verbindung der Sparkassen zum Lebensversicherungsgeschäft ist nicht neu. In Baden-Württemberg arbeiten einige öffentlichrechtliche Sparkassen schon seit langem mit öffentlich-rechtlichen Lebensversicherungen eng zusammen. Die Neuspar macht aber jetzt einen Alleingang. Sie fühlt sich stark genug, aus eigener Kraft eine lebensfähige Lebensversicherungsgesellschaft aufbauen zu können. Dazu braucht sie, wie der Vorstand meint, einen Versicherungsbestand von 50 bis 100 Millionen Mark. Dann werden die Kosten gedeckt und dann wirft sie Gewinne ab.

Der Neuspar kommt es allerdings weniger auf die Gewinne aus ihrer Tochtergesellschaft als vielmehr auf die nützlichen Querverbindungen, die sich aus der Kombination Spargeschäft – Hypothekengeschäft – Kreditgeschäft und Lebensversicherung ergeben. Angestrebtes Ziel: Das Geld der Kundschaft soll möglichst hundertprozentig im Bereich der Neuspar bleiben.

Die Neuspar räumt freimütig ein, daß zur objektiven Anlageberatung in bestimmten Fällen auch der Hinweis gehört, eine Lebensversicherung abzuschließen. Und sei es auch nur deshalb, um die Freigrenzen bei den abzugsfähigen Sonderausgaben voll auszunutzen. Sie wissen, meine verehrten Leser, daß beim Sparen auf Konten und in Wertpapieren die Wahlmöglichkeit zwischen Prämie oder Anrechnung auf Sonderausgaben nicht besteht. Der Sparer kann nur die Prämie in Anspruch nehmen. Anders dagegen beim Bausparen, wo es die Wahlmöglichkeit zwischen Bausparprämie und die Anrechnung der auf Bausparverträge eingezahlten Summen als Sonderausgaben noch gibt. Wenn jemand seine Sonderausgaben voll ausschöpfen will, ist er oftmals gezwungen, eine Lebensversicherung abzuschließen. Der Anlageberater am Bank- oder Sparkassenschalter ist dann zu einem Ratschlag gezwungen, der seinem eigenen Institut nicht zugute kommt. Bei der Neuspar ist dieser „Übelstand“ jetzt beseitigt. Dort kann man objektiv sein – und dennoch verdienen, nämlich indem der Kunde veranlaßt wird, bei der Neuen Leben einen Lebensversicherungsvertrag abzuschließen.

Das ist aber nur die eine Seite. Ebenso interessant sind die Perspektiven, die sich aus dem Hypothekengeschäft ergeben. Aus Gründen der Besicherung drängen Hypothekengeber, also auch Sparkassen, in bestimmten Fällen auf den Abschluß einer Lebensversicherung, und zwar in Höhe der ausgeliehenen Hypothek. Die Versicherung stellt sicher, daß beim Tod des Hypothekennehmers die Hypothekenschuld gedeckt ist, daß also-die Erben, wenn sie von ihrem Einkommen her nicht in der Lage sind, Verzinsung und Tilgung der Hypothek zu übernehmen, nicht in Verlegenheit kommen. Die hypothekengewährende Sparkasse braucht nun nicht mehr ihre Kunden auf fremde Versicherungen zu verweisen, sondern schließt den Versicherungsvertrag gleich am eigenen Schalter ab. Ähnliches gilt, wenn bei einem Personalkredit eine Sicherungslücke vorhanden ist.

In einer Pressekonferenz beteuerte der Vorstand der Neuspar, daß keinesfalls daran gedacht ist, einen sanften oder harten Druck auf die Kundschaft auszuüben, in jedem Fall mit ihr eine Versicherung abzuschließen. „Wenn der Kunde bereits eine Verbindung zu einer anderen Versicherung hat, so steht es ihm selbstverständlich frei, sich dort um die von uns für erforderlich gehaltenen Sicherheiten zu bemühen!“

Natürlich untersteht die Neue Leben dem Versicherungsaufsichtsamt. Sie hat sich ihre Prämien genehmigen lassen und wird auch in bezug auf ihre Vermögensanlagen überwacht. Die Prämien entsprechen denen anderer Lebensversicherer, es gibt in dieser Hinsicht keine besonderen Vorteile. Der Wettbewerb wird sich wahrscheinlich auf das Feld der Versichertendividenden verlagern, also jenen Beträgen, die den Versicherten jährlich aus den erzielten Überschüssen gutgeschrieben werden und die sie – wenn sie es wollen – als Entschädigung für die ständige Kaufkraftentwertung auffassen können.

Die Versichertendividenden könnten bei der Neuen Leben deshalb besonders hoch werden, weil diese Lebensversicherungsgesellschaft mit relativ geringen Unkosten arbeitet. Sie unterhält keinen kostspieligen Außendienst, sondern wird sich zur Akquisition der Angestellten, insbesondere der Zweigstellenleiter und Schalterkräfte bedienen. Die Kunden brauchen also nicht „an der Haustür“ geworben zu werden, sondern kommen praktisch von selbst. Natürlich erhalten die Angestellten der Neuspar für jeden von ihnen getätigten Abschluß eine Provision. Diese Art von Werbung bedingt natürlich, daß sie regional begrenzt ist und der Neuen Leben kein stürmisches Wachstum beschieden sein kann. Aber darin liegt ja auch nicht der Sinn ihrer Existenz. Ihr Securius