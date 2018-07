Endlich einmal ein Kabarett aus Österreich, das nicht nur in blöden Charme verpackte Nichtigkeiten bietet, sondern aggressiv wird. So denkt man bei den ersten Sätzen, die aus dem Lautsprecher dringen. Der Osten wird erwähnt. Und sofort die Replik: "Nein, wir sind doch unpolitisch, für uns existiert doch der Osten nicht Darauf der Einwand, es gebe ja in Wien eine kommunistische Partei, gefolgt von dem Entsetzensschrei: "Pst, bist du wahnsinnig, willst du uns unbedingt den Verfassungsschutz auf den Hals hetzen Und dann demonstriert das "Wiener Werkl" in Kurz Szenen, daß ein Kabarett nichts mehr gegen Schröder, Seebohm und Strauß sagen darf, wenn es nicht in große Schwierigkeiten geraten will. Ein Kurdirektor wurde erwähnt, der sich über eine Nummer gegen Schröder beschwert hatte, und es hätte sicherlich nicht mehr viel dazu gefehlt, daß sie ihn beim Namen nannten.

Die erste Nummer: Zwei Wiener Strohwitwer treffen sich und jammern ausführlich über das einförmige Gasthausessen. Verrät der eine dem anderen ein Beefsteak Rezept: Ein Stückerl Fleisch in die Pfanne, darüber ein Stamperl Kognak, ein Viertel Wein, ein Flascherl Sekt. Der andere: "Aber um Gottes willen, wie schmeckt denn das?" Die Pointe: "Ja, das Fleisch ist nicht besonders, aber die Soße " Die zweite Nummer bot überraschende und tiefe Einblicke in die Charaktere der Völker: Die "nettesten Käfer aller Länder" werden über ihre Meinung zu James Bond befragt und zwar — welch geniales Wortspiel — "ganz unver bondlich". Die Französin denkt an lamour. Die Schweizerin an — natürlich auf der Alm beim Buttermachen befragt — assoziiert Schießen und Wilhelm Teil. Die Berlinerin singt einen MarleneDietricb Song und denkt ans Geld, an die Goldfinger. Und nur für die Österreicherin ist Bond eine "Null ( Null Sieben)". Warum, habe ich nicht so richtig verstanden, weil ich den Dialekt nicht beherrsche.

Die dritte Nummer: ein Auskunftsbeamter in einem Reisebüro wird von einer Dame mit dummen Fragen zur Verzweiflung gebracht. Die Pointe: Die Dame ist die Auskunftsbeamtin vom Reisebüro gegenüber.

Man sieht: an Mut gebricht es diesen Wiener Kabarettisten nicht. Aber auch der Hessische Rundfunk ist zu beglückwünschen für das Wagnis, diese Künstler vors Mikrophon zu bringen, ls soll übrigens — wie in der Einführung zu erfahren war — nicht das erstemal gewesen sein.