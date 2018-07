Verluste bei der Veba-Aktie

Etwa 15 Prozent der Veba-Aktien, die im Sommer an private Zeichner abgegeben wurden, sind inzwischen wieder verkauft worden. Wie Bundesschatzminister Dollinger erklärte, liegt die Kurspflege des Papiers jetzt ausschließlich beim Bankenkonsortium. Bisher wurde der Veba-Kurs bei 210 gestützt. Am Montag wurde die Notierung überraschend auf 204 Prozent zurückgenommen, so daß die Zeichner, die beim Verkauf bis dahin nur die Spesen eingebüßt hatten, nunmehr einen echten Verlust erleiden.

Frisia-Aktionäre in Wartestellung

Die Aktien der Erdölwerke Frisia AG, Emden, werden an der Börse immer noch mit 40 Prozent bewertet. Unter Berücksichtigung des Kapitalschnitts 2:1 liegt der „echte“ Kurs also bei 80 Prozent, für ein Papier, das für die nächsten Jahre keine Dividendenaussichten besitzt, erstaunlich hoch. Die relative Stabilität des Kurses hängt mit der Ankündigung des neuen Großaktionärs, der Saarbergwerke AG, zusammen, die Vorzugsaktionäre unter Umständen durch Obligationen abfinden zu wollen. Auf der Hauptversammlung im Oktober war noch für den gleichen Monat eine Entscheidung in dieser Frage in Aussicht gestellt worden. Seither sind fast drei Monate verstrichen, ohne das die Kleinaktionäre in dieser Frage etwas hörten. Deshalb wird bereits in Kreisen Schweizer Aktionäre der Verdacht geäußert, die bundeseigenen Saarbergwerke hätten einen etwaigen Umtausch in Obligationen nur deshalb in die Debatte geworfen, um die Kleinaktionäre geneigter zu machen, den Sanierungsvorschlägen zuzustimmen.

Nummernkonten bei Schweizer Banken

Es ist ein Irrtum zu glauben, bei einer Schweizer Bank könnten Gelder und Wertpapiere ohne Namensangabe auf einem Nummernkonto hinterlegt werden. Die Schweizer Bank muß auf alle Fälle wissen, wer der Kontoinhaber ist. Nummernkonten sind lediglich bankinterne, technische Maßnahmen, die einer Bank gestatten, dem Wunsche der Kundschaft nach erhöhter Diskretion zu entsprechen.

Kein Heiratssparen in Hamburg

Zu unserer Nachricht über die Heraufsetzung der Höchstgrenzen beim Heiratssparen der Sparkassen ist nachzutragen, daß die Hamburger Sparcasse von 1827 und die Neue Sparcasse von 1864 sich bisher noch nicht entschlossen haben, das Heiratssparen als Geschäftszweig zu betreiben.