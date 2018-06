wenn wir die Schwelle zum Jahr 1966 überschrittenhaben, beginnt das dritte Jahrzehnt der Nachkriegszeit. Zwanzig Jahre liegen hinter uns, in denen Angst und Sorge mit Zuversicht und Hoffnung wechselten, nicht nur einmal, sondern wieder und wieder: Kalt–heiß, kalt–heiß, als sei dies ein politisches Naturgesetz.

Es begann 1945 mit der Vision, die manche zu jener Zeit hegten, die Völker würden nun, nachdem Hitler, die Verkörperung alles Bösen und der Friedensstörer schlechthin, besiegt, worden war, endlich als eine Einheit friedlich leben können. Dieser Vision entsprang auch die Konzeption der UN, der Vereinten Nationen.

Nicht lange danach begann jene Kriegsallianz zu zerbröckeln, die Ost und West gegen den gemeinsamen Gegner Deutschland gebildet hatten. Eine neue Gruppierung zeichnete sich ab, deren Trennlinie quer durch Deutschland entlang der Elbe verlief. Aber zunächst war es noch keine Front; jenseits der Elbe in den osteuropäischen Staaten hatte der Kommunismus noch nicht die Macht ergriffen. In Polen gab es noch die Polnische Bauernpartei, in Rumänien amtierte König Michael bis zum Dezember 1947.

Aber dann zeichnete sich die aggressive Expansion des Kommunismus klar ab. In Griechenland vermochten die Engländer dem kommunistischen Druck nicht mehr standzuhalten. Die Amerikaner sprangen ein, ihre Truman-Doktrin machte deutlich: Türkei und Griechenland gehören zur freien Welt – "Bis hierher und nicht weiter!" Im Frühjahr 1948 blockierten die Sowjets dann die Zugänge nach Berlin; die Westmächte antworteten mit der Luftbrücke. In Prag wurde im Februar 1948 mit Hilfe Moskaus die bürgerliche Regierung gestürzt, die Kommunisten übernahmen die Macht. Die Antwort des Westens: die Westeuropäische Union und der Nordatlantikpakt.

Und nun gab es mit einem Male feste Fronten. Die Welt begann sich um zwei Zentren zu gruppieren: Washington und Moskau. Zwei Blöcke bildeten sich, befehdeten sich, wettrüsteten gegeneinander, aber es. zeigte sich, daß offenbar beide etwa gleich stark waren. Keiner vermochte dem anderen seinen Willen aufzuzwingen. Bei der Kraftprobe in Berlin konnte weder Ost noch West die Grenze um einen Meter verschieben – sie verlief weiter mitten über den Potsdamer Platz. Und auch in Korea, wo ein langwieriger, harter Krieg geführt wurde, konnte keine Seite auf die Dauer auch nur einen Kilometer Gelände gewinnen: Der 38. Breitengrad war und blieb die Grenze.

Hatte das erste Jahrzehnt nach 1945, nach derdeutschen Kapitulation, wieder Fronten, Allianzen, Blockbildungen und militärische Machtproben gebracht, also eine allgemeine Verschärfung der Situation, so brachte das zweite Jahrzehnt gewisse Entspannungsgesten, die der Tod Stalins möglich gemacht hatte. Noch im Mai 1955 gab Moskau dem Abschluß des österreichischen Staatsvertrages seine Zustimmung – was allgemein als gutes Omen angesehen wurde; es folgte keine zwei Wochen später der Canossa-Gang der Kremlführer nach Belgrad, was alle Osteuropäer mit großen Hoffnungen erfüllte; und schließlich reisten im Juli jenes Jahres (wer hätte das zuvor für möglich gehalten?) Bulganin und Chruschtschow zum erstenmal zu Verhandlungen in den Westen. Sie erschienen in Genf und versuchten zu demonstrieren, daß man mit ihnen durchaus reden könne.

Zwar blieb es keineswegs bei solch spektakulären Friedensbekundungen und so eindeutiger Reklame für Entspannung und Koexistenz. Die Heiß-Kalt-Therapie war immer noch das Grundprinzip: Berlin-Ultimatum, geplatzte Pariser Konferenz, Autobahnzwischenfälle, der Mauerbau und schließlich das Abenteuer von Kuba wechselten mit dem Geist von Camp David, der Einrichtung einer direkten Nachrichtenleitung zwischen Washington und Moskau, dem Atomteststoppvertrag und einer Korrespondenz zwischen den Chefs der beiden Supermächte, die sehr deutlich machte, daß sie sich ihrer gemeinsamen Verantwortung in dieser Welt wohl bewußt waren.