Von Rudolf Walter Leonhardt

Robert Neumann schrieb an seinen Verleger: "Es ist für einen Mann meines Alters nicht mehr der Mühe wert, etwas anderes zu sagen als das, was er für die volle Wahrheit hält."

Der Verlag hielt es für richtig, diesen Satz auf der Umschlags-Klappe zu Neumanns jüngstem Roman "Der Tatbestand oder Der gute Glaube der Deutschen" abzudrucken.

In einem Nachwort zu dem Roman heißt es: "Die Vorgänge dieses Buches sind frei erfunden."

Mit der "vollen Wahrheit" ist hier also die Wahrheit der Erfindung, die Wahrheit der Kunst gemeint.

Daß Neumann sich gewissermaßen selber zur Wahrheit ermahnt, konnte auch in einem anderen Sinne verstanden werden. Als er seine erste Autobiographie "Mein altes Haus in Kent" wieder las, um sie in seine zweite Autobiographie "Ein leichtes Leben" zu übernehmen (er kann diesen Übernahmen von einem Werk ins andere schwer widerstehen), notierte er: "Unverständlich zum Beispiel, warum ich jenes kurze Buch vom Elend der Wiener Kinder, Children of Vienna das mehr Widerhall fand als meine früheren Bücher, in einen Mißerfolg umdichtete. Welchem Scherz zuliebe?"

Dazu ein Zitat von Hermann Kesten: "Ich weiß nicht ganz genau, wer und wie Robert, Neumann ist, aber weiß er es?"