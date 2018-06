Von Josef Müller-Marein

Es gibt Staatsmänner, welche die Sprache mit solcher Kunst beherrschen, daß manche ihrer Schriften Zeugnisse hohen literarischen Ranges sind. Zu ihnen gehören Bismarck, Churchill, de Gaulle. Dort, wo in ihren Erinnerungen Szenen auftauchen, in denen sie als handelnde Personen leidenschaftlich beteiligt waren, gewinnt ihre Darstellung eine Kraft, die ein Epiker, und sei er noch so wortgewaltig, nicht überbieten kann. Es ist ausgemacht, daß Konrad Adenauer nicht dazu gehört.

Der unlängst erschienene erste Band seiner Memoiren kam zwar auf die Bestsellerliste, doch nicht etwa, weil hier die Form der Darstellung dem dargebotenen Inhalt ebenbürtig wäre. Nein, der Leitsatz der impressionistischen Maler "Kunst ist Natur, gesehen durch ein Temperament" hat auf diesen Autor offensichtlich keinen Eindruck gemacht. Sein Buch nach dem Motto anzulegen: "Geschichtsschreibung ist Wirklichkeit, gesehen durch ein Temperament", das wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Sehr selten hat das Wort "Ich" darin einen "ichbetonten", einen gefühlsschweren Akzent. Daß so viel Kühle uns nicht hindert, Adenauers Memoiren mit Anteilnahme zu lesen, liegt vermutlich an unserem Schicksal, selber teilzuhaben an der Epoche, die er so trocken schildert.

"Ich werde jetzt neunzig Jahre alt", so sagte er vor wenigen Tagen in einem Interview. "Man kann mit neunzig Jahren körperlich und geistig noch so frisch sein – man muß doch damit rechnen, daß es heute oder morgen einmal aufhört. Jedem ist ein Schluß gesetzt."

Kühler, trockener kann man es nicht sagen. Alltagsrede Wort für Wort. "Körperlich und geistig frisch" ... "Aber einmal" – wie köstlich ist das "einmal"! – "hört es auf. Kein Blick nach oben. Kein Jenseits-Anklang (und dies im Gespräch mit einer Wochenzeitung, die das Signum "Christ und Welt" führt). Das Wort "Tod" heißt "Schluß" in seinem Munde. Und in gleichem Zusammenhang machte Adenauer bekannt: "Ich will nicht mehr Vorsitzender meiner Partei bleiben. Es ist doch gut, daß mal ein anderer drankommt."

Hatten wir so etwas jemals in Deutschland? Einen weltweit berühmten Mann, der fähig war, zwei Anlässe von nicht geringer Art – seinen neunzigsten Geburtstag und seinen Abschied von der Parteiführung – in so banalen Sätzen dar- und abzutun? Einen Mann, der noch jedesmal bei Erwähnung persönlicher Sachen dem Pathos so abhold war und sein Herz so sehr verbarg? Einen Staatsmann von solcher Gelassenheit? Einen Mann obendrein, den einen "Greis" zu nennen man sich scheut, weil er die Kunst versteht, zu über- wie zu untertreiben, je nach Gelegenheit, und also Charme hat – den Charme des überlegenen alten Herrn, der, wenn er will, "über den Dingen steht"?

Kein Zweifel, daß Adenauer ein großer Mann ist. Und wirklich hat er sich, ohne je die Lungen aufzupusten und die Brust herauszukehren, der ganzen zeitgenössischen Welt als ein solcher bekannt gemacht. Dies begann, als wir Deutsche rundum nur Feinde hatten, nichts als Feinde, die mit hartem – und berechtigtem – Spott uns als "Volk der Dichter und Denker" zitierten.