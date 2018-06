Inhalt Seite 1 — Diplomat ohne Vorbehalte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dietrich Strothmann

Die einen fühlen sich an James Bond erinnert, an jenen literarisch-legendären "Geheimagenten ihrer Majestät". Audi Asher Ben-Natan, Israels ersten Botschafter in Bonn, umgebe Geheimnisvolles, heißt es zuweilen. Daran stimmt, daß Ben-Natan früher gelegentlich in der Illegalität und im Sonderauftrag seiner Regierung arbeitete. Damals trug er dann und wann auch einen Revolver bei sich – unauffällig. Heute, als Botschafter, wird er beschützt – ebenfalls unauffällig.

Andere finden, er sei Curd Jürgens, dem nordisch aussehenden Leinwandidol, der lange Zeit in Wien lebte, zum Verwechseln ähnlich: groß (1,87 Meter), kräftig (195 Pfund), breitschultrig (ein "normannischer Kleiderschrank"), das Gesicht hell, mit schmaler Nase, energischem Kinn, blauen Augen, einst blondem, unterdessen grauem, gewelltem Haar. Eine Zeitlang belustigte Ben-Natan der Vergleich mit dem Mädchenschwarm Jürgens; Autogramme gab er dann mit der Unterschrift "Ben-Jürgens". Heute, im Rang eines hohen Diplomaten, will er von solcher Ähnlichkeit nichts mehr wissen.

Ben-Natan, der nur einen Bond-Roman gelesen hat ("Das genügte mir") und Jürgens nur vom Hörensagen kennt, ist ein Weltmann vom Scheitel bis zur Sohle. Alle anderen Vergleiche, schmeichelten sie ihm auch noch so sehr, wären unstatthaft. Star-Allüren hat er nicht. Freilich – ein Botschafter nach der landläufigen Meinung ist der 44jährige Abgesandte Israels wiederum auch nicht, weder seinem Herkommen noch seinem Auftrag nach, den er nun in Bonn erfüllen soll.

Nur in einem Punkt mag er dem Klischee eines Diplomaten alter Schule nahekommen: Asher Ben-Natan kann ein großer Schweiger sein; er kann sich, in dem, was er sagt und wie er etwas formuliert, eine Zurückhaltung auferlegen, die eine eiserne Selbstdisziplin verrät. Lacht er einmal, dann lächelt er nur, sein Humor ist hintergründig; ist er freundlich, so wird er nie leutselig, wahrt stets die Würde, die seinem Amt gemäß ist. Zur Selbstdisziplin kommt eine gehörige Portion Selbstvertrauen – die uneitle Überzeugung eigenen Könnens, eine unprätentiöse Art männlichen Selbstbewußtseins, wie sie bei jungen, erfolgreichen Außenseitern häufig anzutreffen ist.

In Asher Ben-Natan steckt noch immer Elan und Geist eines Pioniers. Er kommt aus einem Land, wo sich die Menschen allen Widerständen und Fährnissen zum Trotz eine Heimat, ihren Stolz und ihre Selbstsicherheit erobern mußten – aus Israel. So mag es sein, daß es auch Entdeckerlust war, das Wagnis, sich wieder einmal für seinen Staat bewähren zu müssen, die ihn in das Land führte, wo die Juden einst zu Millionen gemartert und gemordet wurden.

Asher Ben-Natan, der Botschafter, wie er nicht im Buche steht und wie er im Kreis eines normalen diplomatischen Corps eine Ausnahme darstellt, ist auch ein Mann, der das Wagnis nicht scheut. Mut, eine ganz natürliche Courage, Ausdauer und ein ungewöhnliches Talent, schwierige Situationen zu meistern, gehören zu seinem Wesen; sie erwarb er sich auf vielen Feldern: Als Mitglied der zionistischen Jugendbewegung Makkabi Hatzair in Wien, seiner Geburtsstadt, wo er sich mit Hitlerjungen prügelte; während seiner Flucht als 17jähriger kurz nach dem "Anschluß" Österreichs zusammen mit 40 Jugendlichen auf einem ausgedienten Dampfer ("einem Totenschiff") nach Palästina; als Angehöriger (später Sekretär) im Kibbuz Merodot-Zeraim am Tabor Berg; als Mitarbeiter der Einwanderungsorganisation Mossad Alyah, für die er in Haifa eintreffende Flüchtlinge nach Informationen befragte, um Material für den Einsatz jüdischer Fallschirmspringer zu sammeln, zu denen er sich dann eines Tages selber meldete; als Funktionär der von den Engländern verbotenen Untergrundarmee Haganah, in deren Auftrag er ab 1945 unter dem Decknamen Arthur Pier (Beruf: Journalist) in Wien die illegale Einwanderung von über 100 000 osteuropäischen KZ-Überlebenden nach Palästina organisierte.