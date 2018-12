Daß Neumann sich gewissermaßen selber zur Wahrheit ermahnt, konnte auch in einem anderen Sinne verstanden werden. Als er seine erste Autobiographie "Mein altes Haus in Kent" wieder las, um sie in seine zweite Autobiographie "Ein leichtes Leben" zu übernehmen (er kann diesen Übernahmen von einem Werk ins andere schwer widerstehen), notierte er: "Unverständlich zum Beispiel, warum ich jenes kurze Buch vom Elend der Wiener Kinder, Children of Vienna das mehr Widerhall fand als meine früheren Bücher, in einen Mißerfolg umdichtete.