Die SED liebt Kafka nicht, aber sie ist dabei, Kafkas schauerliche Visionen Wirklichkeit werden zu lassen" – so kommentierte ein Ostblockdiplomat in Ostberlin die neue Machtergreifung der Stalinisten in der DDR.

Es war in der Tat ein kafkaesker Prozeß, der in der vorvorigen Woche vor dem SED-Zentralkomitee ablief. Angeklagt war, beispielshalber, der stellvertretende Kultusminister Günter Witt, verantwortlich für die Freigabe einiger Filme, die sich nach zehn Jahren vorsichtig mit dem Stalinismus auseinandersetzten. Im Politbüro hatte sich Witt noch wacker verteidigt. Vor dem Tribunal des ZK trieben ihn die hämischen Zwischenrufe der Ankläger zu einer erschütterndgrotesken Selbstkritik, wie sie uns aus dem Schauprozeß der Stalin-Ära vertraut ist. Ähnlich erging es der Schriftstellerin Christa Wolf, die ans Podium trat, um zu bekennen, daß die Angriffe der Funktionäre sie an den Stalinismus erinnerten. Unter Zurufen wie "Das hört sich ja an wie eine Verteidigungsrede" rettete sie sich in larmoyante Selbstrechtfertigung. (Siehe S. 8)

Der engstirnige Kafka-Gegner Alfred Kurella, dessen Doktrinen schon seit Jahren nicht nur in der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn, sondern auch in der DDR Zielscheibe offenen Spotts waren, scheint wieder in die Position des Chefideologen aufgerückt. Er entwarf einen "Perspektivplan" der Kulturpolitik, dessen Ziel er unumwunden eingestand: die Restalinisierung. Mit offenbarem Schaudern erinnerte er an das Jahr 1956, den Beginn der Entstalinisierung, und warnte: "Der Gegner wird sich den 10. Jahrestag gewisser Ereignisse nicht entgehen lassen!"

"Der Gegner" – das ist für Kurella auch und vor allem der Kommunismus, wie er sich seit 1956 in Osteuropa reformiert hat. Ohne Scheu sprach er dies aus, als er forderte, "die Fronten kämpfend abzugrenzen gegenüber massiven revisionistischen Tendenzen bei unseren Bundesgenossen im sozialistischen und kommunistischen Lager". Was Kunst ist in der DDR, bestimmen nun Leute vom Schlage Kurellas und vom "Format" des Leipziger SED-Chefs (und gelernten Kochs) Paul Fröhlich, der die Gefährlichkeit des westdeutschen Militarismus mit Zitaten aus einer Persiflage der satirischen Zeitschrift "Pardon" auf den Antikommunismus bewies.

Nicht nur "Pardon" wurde in Ostberlin als "Sprachrohr des Revanchismus" entlarvt. Ebenso heftig waren die Attacken auf den "Spiegel", auf den Verfechter der "offensiven Entspannung", Peter Bender, und auf die ZEIT. Der Ostberliner "Sonntag" verdächtigte die ZEIT der "Aggression auf Filzlatschen". Wilhelm Girnus, Chefredakteur von "Sinn und Form", warf uns vor, wir seien "ein Organ, das es als seine vordringlichste Aufgabe betrachtet, unseren Staat zu verdächtigen, zu verleumden, zu vernichten". Selbst Peter Weiss, den Ulbricht vor dem ZK noch gelobt hatte, ist mittlerweise in die Schußlinie geraten, weil er den Sozialismus als freiheitliche Ordnung verstand und in der ZEIT für Wolf Biermann eintrat.

Die Stalinisten müssen eine schwere Zeit durchgestanden haben im vergangenen Jahr: Als Erich Apel von einer einflußreichen Gruppe in Ostberlin und Moskau für die Nachfolge Ulbrichts aufgebaut wurde, und als jene, die das System mit Humanisierung und begrenzter Demokratisierung stabilisieren wollten und daher an einer Entspannung in Deutschland interessiert waren, mit Ulbrichts Unterstützung zeitweise Einfluß gewannen. In den Diadochenkämpfen der vergangenen Monate ist diese Gruppe zunächst ausgeschaltet worden. Apels Tod hat den Sieg der Stalinisten signalisiert und besiegelt.

Vielleicht war diese Entwicklung unvermeidlich, vielleicht war die Phalanx der Doktrinäre noch nicht zu durchbrechen. Es ist jedoch nicht müßig, die Frage zu stellen, ob es so und nicht anders hat kommen müssen. Was wäre wohl in der DDR geschehen, wenn die Bundesrepublik im vergangenen Jahr auf die veränderte personelle und politische Konstellation des vergangenen Jahres beherzter reagiert hätte?