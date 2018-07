Inhalt Seite 1 — Aktionäre müssen gefragt werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 1. Januar 1966 ist das neue Aktiengesetz in Kraft getreten. Um die reibungslose Anpassung an die neuen Bestimmungen zu ermöglichen, wurden im Einführungsgesetz Übergangsvorschriften erlassen, so daß noch etwa zwei Jahre vergehen werden, bis sich das neue Gesetz voll auswirkt. Aber mit Beginn des neuen Jahres ist das Depot Stimmrecht der Banken in seiner neuen Form bereits voll rechtswirksam geworden. Die meisten Aktionäre haben das schon bemerkt. Denn sie bekamen von den Banken neue Vollmachtformulare zugesandt, durch die die alten ersetzt wurden. Eines, meine verehrten Leser, möchte ich zu diesen Thema vorweg sagen: Einschneidende Veränderungen bringt das neue Depotstimmrecht nicht; Sie erhalten nicht mehr Rechte, als Sie ohnehin schon hatten. Es wird Ihnen lediglich vieles etwas bequemer gemacht.

Die Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute war bei den Beratungen über die Aktienrechtsreform umstritten. Viele Reformer waren der Meinung, daß das Recht der Banken, das Stimmrecht ihrer Kunden auf Hauptversammlungen auszuüben, den Instituten einen unbilligen Machtzuwachs gebracht hat. Auch die Regierung wollte das Bankenstimmrecht weitgehend einschränken. Sie hatte in ihrem Entwurf vorgesehen, daß die Kreditinstitute stets nur auf Grund von Einzelvollmachten ein Stimmrecht für Dritte ausüben dürfen. Das hätte bedeutet, meine verehrten Leser, daß Sie zu jeder Hauptversammlung ihrer Bank eine Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts hätten einräumen müssen.

In der Praxis wäre die Sache dann so gelaufen, daß die meisten Bankkunden nach kurzer Zeit Bitten um Bevollmächtigung nicht mehr beantwortet hätten. Und auf diese Weise wäre die Präsenz auf den Hauptversammlungen minimal geworden. Es wären bei rührigen Oppositionsrednern unter Umständen Mehrheiten zustande gekommen, die nicht im Interesse der Unternehmen und der Mehrheit ihrer Aktionäre gelegen hätten. Diesen Argumenten schloß sich auch der zuständige Ausschuß an, der überdies der Meinung war, daß die Regierungsvorlage die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Aktionärs mehr als nötig einschränke. Denn schließlich ist es nicht einzusehen, warum ich meine Bank nicht für eine längere Zeit bitten darf, mein Stimmrecht bei den Gesellschaften, denen ich als Aktionär angehöre, so wahrzunehmen, wie sie es für vernünftig hält. Auch das gehört schließlich zum Service, den man von einer Bank verlangen kann.

Nach dem neuen Aktiengesetz darf ein Kreditinstitut wie bisher das Stimmrecht für Depotaktien ausüben, wenn es schriftlich bevollmächtigt ist. Dabei hat der Aktionär die Wahl, die Bank für jede Hauptversammlung gesondert zur Stimmrechtausübung zu bevollmächtigen (das dürfte die Ausnahme sein) oder ihr eine jederzeit widerrufliche Generalvollmacht für längstens 15 Monate zu erteilen (der Regelfall). Immer steht es dem Aktionär aber frei, zu den einzelnen Tagesordnungspunkten außerdem Einzelweisungen zu geben.

Auf Grund der Vollmacht übt das Kreditinstitut das Stimmrecht im Namen der Depotkundschaft aus. Bei entsprechender Fassung der Vollmacht braucht Ihr Name, meine verehrten Leser, nicht genannt zu werden.

Neu ist nun folgendes: Vor jeder Hauptversammlung erhalten Sie von Ihrem Kreditinstitut die Tagesordnung sowie den Text vorliegender Aktionärsanträge zugesandt. Gleichzeitig teilt Ihnen das Institut mit, wie es bei den einzelnen Tagesordnungspunkten zu stimmen gedenkt. Sie werden dann aufgefordert, sich darüber zu entscheiden, wie Sie das Stimmrecht ausgeübt haben vollen. Die Bank nimmt Ihre Weisungen entgegen und muß sie in der Hauptversammlung ausfahren. Falls Sie indessen mit den Vorschlägen Ihrer Bank einverstanden sind, brauchen Sie nichts weiter zu tun, denn dann werden Ihre Stimmen auf der Hauptversammlung so abgegeben, wie die Bank es vorgeschlagen hat.

Auf Grund der bisherigen Praxis sei die Voraussage gestattet, daß der weit überwiegende Teil der Aktionäre auf die Vorschläge der Banken nicht antworten werden, so daß anzunehmen ist, daß bei Publikumsgesellschaften mit breit gestreutem Kapital weiterhin die Verwaltungsvorschläge ungehindert zum Zuge kommen werden. Mir scheint, daß in dieser Hinsicht die bekannten Oppositionsentfacher auf Hauptversammlungen übertriebene Erwartungen hegen.